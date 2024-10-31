«Эта истерия должна закончиться раз и навсегда» - открытое письмо в защиту памятника Андрею Упитсу

16 октября этого года Рижская дума приняла решение распилить памятник Андрею Упитсу (скульптор Альберт Терпиловскис). Демонтаж и перемещение должны быть произведены в течение трех месяцев с момента принятия решения. Переделывание памятника Андрея Упитса, как части культурного и исторического наследия, создает неприемлемый прецедент для будущего ущерба и уничтожения первоначального культурного наследия нашего народа и страны. Такой варварский способ фактически означает необратимое повреждение памятника, стоявшего в Кронвальдском парке почти полвека, говорится в открытом письме, направленном президенту Ринкевичу, премьеру Силине, а также другим высшим должностным лицам страны.
Решение Рижской думы – это всего лишь очередной акт вандализма со стороны отдельных политиков, происходящий в атмосфере войны, развязанной Россией против Украины. Наряду со сносом объектов, прославляющих советскую власть, поднялась волна политизированных нападений на наши культурно-исторические памятники. Недопустимо, чтобы в этой кампании разрушения памятников свидетельства культурной и литературной истории нашего латвийского народа уничтожались примитивными и идеологическими шаблонами.
Этот процесс уже начинает напоминать китайскую «культурную революцию» шестидесятых годов прошлого века, когда в ходе истерической «зачистки» уничтожались исторические памятники, библиотеки и монастыри. Очевидно, что происходящее связано с желанием определенных политических сил «заработать» политические «дивиденды» к следующим выборам.
История Латвии и латвийского народа сурова и полна противоречий. В качестве аргумента используются факты биографии Упитса, что он был коллаборационистом - Героем Социалистического Труда СССР, занимал должность заместителя Председателя Верховного Совета ЛДСР, а также реализовывал оккупацию 1940 года. Конечно, это так, но когда политики берут за основание эти поверхностные критерии, нам вообще следует оценивать памятные места других известных в обществе личностей и отношение к этим лицам.
Неужели основанные на иллюзиях действия Карлиса Улманиса летом 1940 года и его подписи на документах оккупационной власти перечеркивают его значительный вклад в создание Латвийского государства? В учебниках истории советской эпохи А. Упитс упоминается наряду с Райнисом как основоположник революционных идей, латышских стрелков делили на «красных» и «белых» - быть может нам стоит ломать и памятники Райнису и Стрелкам?!
У подножия памятника А. Упитсу возле Дома Конгресса проводились большие публичные митинги за независимость Латвии, во время этих публичных демонстраций к подножию памятника Упитсу возлагались цветы. Упитс по-прежнему важен для значительной части общества, и это связано с его положительным вкладом. Он самый плодовитый латвийский писатель, драматург, публицист, прекрасный литературный критик, важный обогатитель нашего литературного языка. Благодаря его наследию можно было взращивать латышскость даже в советские годы. Превращение его в монстра, преступника советских лет не соответствует исторической правде и не выдерживает никакой критики.
Подобные политические решения, в том числе запланированное Рижской думой публичное осквернение памятника А. Упитсу, заставляют нас думать, что настоящей целью является разделение общества и народа, а не его объединение. Это внутренняя дестабилизация гражданского общества. В цивилизованном обществе забота о культурном и историческом наследии означает сохранение его в первозданном виде. Данное решение Рижской думы является беспрецедентным случаем, когда принято решение не убирать, реставрировать, перемещать, хранить или возвращать дарителям культурно-исторический памятник, а навсегда повредить его и выставить на всеобщее обозрение в испорченном виде.
Во все времена, во всех культурах существовали исторически значимые личности с разными идеологическими убеждениями. Напомним, в открытом письме защитников памятника А. Упитса, подписанном в прошлом году около тридцати известными музейными работниками, историками, литературоведами, говорится, что «не обнаружено никаких документальных подтверждений в государственных архивах», что Андрей Упитс несет прямую ответственность за политические репрессии - ни в 1919 г., когда писатель находился на политической должности менее пяти месяцев, ни после 1940 г. Даже в 1919 году, исполняя обязанности заведующего художественным отделом Советского Латвийского комиссариата просвещения, политика Упитса была сосредоточена на культуре, а не на других вопросах, которые могли бы повлиять на репрессии против его современников, и этот факт сегодня часто подвергается сомнению в публичном пространстве без какого-либо документального обоснования».
Причины порчи произведений искусства и оригинальных произведений, посвященных памяти выдающихся людей, может найти кто угодно, но это недопустимо в обществе, уважающем свою историю и культуру. Прецедент с запланированным распилом памятника Андрею Упитсу, по нашему мнению, является знаком того, что эта истерия должна закончиться раз и навсегда. Если демонтаж памятника Упитсу будет разрешен, то в ближайшее время не будет препятствий сосредоточить внимание на других культурных и исторических памятниках Латвии с целью их уничтожения.
В правовой стране под прикрытием политической власти недопустимо, чтобы некоторые люди присваивали авторство и, используя статус депутата, взимали плату из бюджетных денег за порчу памятников. Памятники принадлежат народу, а не горстке рижских депутатов. Следует отметить, что решение Рижской думы также свидетельствует о грубом нарушении авторского наследия, а также о конфликте интересов в стремлении заработать, поскольку планируемый «распильщик», или вандал, памятника является одним из действующих депутатов Рижской думы Иваром Друлле.
Призываем вас, используя свое влияние и общественный авторитет, сделать все возможное, чтобы не допустить реализации такого решения Рижской думы.
Письмо подписали:
- Zane Jančevska, aktrise, dziedātāja
Silvija Silava, mūziķe
Ringolds Balodis, Dr. iur., LU profesors
Viesturs Vecgrāvis, Dr. philol., literatūrzinātnieks
Juris Helds, dzejnieks, dramaturgs
Agita Draguna, dramaturģe, dzejniece, rakstniece
Aigars Grāvers, mūziķis
Arvīds Ulme, dzejnieks, VAK prezidents
Diāna Ulme, māksliniece, pedagoģe
Guntis Grūbe, bij. AP deputāts
Antra Mieze, filoloģe, socioloģe
Horens Stalbe, multimākslinieks
Brigita Kabuce, pedagoģe, tulkotāja
Līga Krapāne, mediju jomas speciāliste
Kārlis Dobrājs, gleznotājs
Rūta Kārkliņa, Kr. Barona muzeja vadītāja
Andris Ērglis, Kr. Barona muzeja speciālists
Dita Balčus, režisore
Jolanta Gulbe-Paškeviča, mūziķe
Deniss Paškevičs, mūziķis
Varis Vētra, aktieris, režisors
Zane Blumberga-Butkeviča, rakstniece
Ramona Frišmane, dzejniece, filoloģe
Valdis Atāls, dzejnieks, mūziķis
Rolands Krišjāns, mākslinieks
Iveta Krišjāne, bibliotekāre
Irīna Ozola, dizainere
Pēteris Kantāns, uzņēmējs
Olita Baltausa, mūzikas pedagogs
Ingūna Millere, kultūras speciāliste
Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētājs
Alvils Rozentāls, vides mākslinieks
Inga Jaunzeme, māksliniece
Haralds Elceris, fotomākslinieks
Felikss Frīdmanis, rakstnieks
Oskars Tarvids, rakstnieks
Dace Zāģere, pedagoģe, folkloras kopas vadītāja
Andris Petrovs, dzejnieks, žurnālists
Inita Zēriete, māksliniece, pedagoģe
Laine Kainaize, gleznotāja
Vilnis Grundšteins, mākslinieks, folklorists
Imants Spridzāns, mākslinieks inscinētājs
Sandra Osīte, pedagoģe
Marija Tuče, pedagoģe
Vineta Lipšāne, pedagoģe
Irēna Bule, pedagoģe
Santa Kligača, pedagoģe
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