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Латвия может отправить более 30 человек в Ливан 1

Политика
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Латвия может отправить более 30 человек в Ливан

Латвия может отправить более 30 человек для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане, заявил министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что в настоящее время в этой миссии работают трое латвийских солдат. Однако рассматриваются как продление миссии, так и увеличение числа представителей Латвии. Это должны будут принять правительство и Сейм.

Министр сообщил, что ведутся разговоры об увеличении численности корпуса, то есть более 30 человек в 2025 году.

"Конечно, мы должны следить за развитием событий. Если есть угроза и миротворческая миссия не может работать, важно обеспечить безопасность наших солдат", - добавил министр.

Министр сообщил, что 29 октября в Ливане, в городе Накура, ракета попала в штаб-квартиру миротворческих сил ООН, пострадали люди. Представители Латвии находятся в Шаме и не пострадали.

#оон #ливан
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го октября

    Звиняйте, а ракета чья? Что же , так скромно, это израильская ракета, а еще там рядом, этими же ракетами покрошили сотни гражданских. Где протест и запрет говорить на иврите в Латвии? Или опять , это не про то?

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