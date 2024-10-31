Латвия может отправить более 30 человек в Ливан

Латвия может отправить более 30 человек для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане, заявил министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что в настоящее время в этой миссии работают трое латвийских солдат. Однако рассматриваются как продление миссии, так и увеличение числа представителей Латвии. Это должны будут принять правительство и Сейм.

Министр сообщил, что ведутся разговоры об увеличении численности корпуса, то есть более 30 человек в 2025 году.

"Конечно, мы должны следить за развитием событий. Если есть угроза и миротворческая миссия не может работать, важно обеспечить безопасность наших солдат", - добавил министр.

Министр сообщил, что 29 октября в Ливане, в городе Накура, ракета попала в штаб-квартиру миротворческих сил ООН, пострадали люди. Представители Латвии находятся в Шаме и не пострадали.