Предлагают чиновникам оплатить горе-памятник в Адажи

"Куда бы вы не поехали - в Германию, Францию, Бельгию, - вы нигде не найдется возле военных баз подобных "памятников" в виде стоящего на постаменте бронетранспортера!" - сокрушается бывший политик, экс-глава МВД, а сейчас предприниматель Марис Гулбис. Напомним, что вот уже которую неделю не утекает скандал в связи с сооруженной на входе в военную базу Адажи "композиции", состоящей из списанного бронетранспортнера. Этот "памятник" обошелся налогоплательщикам в 183 тысячи евро!

"Я бы на месте премьера написал бы в Генпрокуратуру с тем, чтобы потом с чиновников, которые поставили свои подписи под этим проектом, солидарно бы взыскали эти 180 тысяч!" - в интервью ТВ-24 заявил Марис Гулбис.