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Торопиться не надо! Депутаты не стали замораживать себе зарплаты 2

Политика
Дата публикации: 31.10.2024
BB.LV
Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Парламентарии отклонили попытку приостановить рост окладов в Сейме.

Как уже сообщалось, в Сейме передумали замораживать рост зарплат слуг народа - было решено, что зарплаты парламентариев в следующем году вырастут в размере 2,6%, как и во всем госуправлении. Но при этом могут урезать размеры компенсаций депутатам на транспортные расходы и на аренду жилья для иногородних парламентариев.

Между тем, депутаты оппозиционной фракции "Стабильности!" сегодня утром попытались "открыть" специальный закон о жалованьях государственным должностным лицам. Оппозиционеры предложили внести поправку о замораживании роста зарплат депутатов Сейма до окончания полномочий нынешнего Сейма, то бишь на 2 года.

Однако большинством голосов поправки были отклонены в нулевом чтении, то есть депутаты отказались передавать законопроект даже в профильную комиссию Сейма.

Впрочем, нельзя исключить, что у этой истории с замораживанием зарплат депутатов будет продолжение и теперь уже с похожей инициативой - только о замораживании зарплат на год, - выйдут депутаты правой оппозиции или даже кто-то из правящей коалиции.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го октября

    Конечно.Коты откажутся от сметаны.Щаззз🤡

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  • JB
    Janis Berzin
    31-го октября

    "Однако большинством голосов поправки были отклонены" - имена, фамилии этих достойных людей?

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