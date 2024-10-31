Как уже сообщалось, в Сейме передумали замораживать рост зарплат слуг народа - было решено, что зарплаты парламентариев в следующем году вырастут в размере 2,6%, как и во всем госуправлении. Но при этом могут урезать размеры компенсаций депутатам на транспортные расходы и на аренду жилья для иногородних парламентариев.

Между тем, депутаты оппозиционной фракции "Стабильности!" сегодня утром попытались "открыть" специальный закон о жалованьях государственным должностным лицам. Оппозиционеры предложили внести поправку о замораживании роста зарплат депутатов Сейма до окончания полномочий нынешнего Сейма, то бишь на 2 года.

Однако большинством голосов поправки были отклонены в нулевом чтении, то есть депутаты отказались передавать законопроект даже в профильную комиссию Сейма.

Впрочем, нельзя исключить, что у этой истории с замораживанием зарплат депутатов будет продолжение и теперь уже с похожей инициативой - только о замораживании зарплат на год, - выйдут депутаты правой оппозиции или даже кто-то из правящей коалиции.