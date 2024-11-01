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«Да, упадет ВВП Латвии, да, потерям рабочие места, но...» - депутат РД требует новых сносов 6

Политика
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
«Да, упадет ВВП Латвии, да, потерям рабочие места, но...» - депутат РД требует новых сносов

Рельсы, ведущие из Латвии в Россию, должны быть снесены. Такое мнение сегодня страстный любитель сносить памятники в Риге, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис.

Таким образом политик отреагировал на новость о том, что Латвия является основным перевалочным узлом для западных товаров, идущих в Россию, а ее экспорт в Казахстан возвращается к максимуму 2022 года.

«Эти рельсы в Россию нужно снести. Да, это отнимет какой-то процент от ВВП, да, будут потеряны рабочие места. Но это война, в которой мы сейчас одной рукой поддерживаем украинцев, а другой поддерживаем орков.

Кроме того, снесенные рельсы укрепят границу не меньше, чем зубы дракона. И дешевле. Орки в основном снабжают свою армию по железной дороге. Если вы не можете избавиться от России, то нужно снести эти пути, по которым приходит Россия. И не нойте о процентах, эти пути дадут много процентов, которые убьют ваших детей, а вы будете лежать в канаве с пулей в затылке и арматурой в спине. Я не думаю, что несколько процентов ВВП того стоят», - написал он в социальных сетях.

Юрист Волдемар Бургис попытался возразить: «В Средней Азии проживают 85 миллионов человек, не имеющих выхода к морю. Как они будут получать свои товары, как они будут экспортировать? Отдать их полностью России? В любом случае, все они в той или иной степени являются протекторатами России. Исключением является независимый Узбекистан. Хотим ли мы потопить и узбеков, а остальных стереть с карты?»

«Чем лучше для России, тем больше вероятность, что они будут стерты с лица земли», - парировал Мичеревскис.

#железная дорога #рижская дума
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Комментарии (6)

  • A
    Anim
    2-го ноября

    А я за! Ещё снести все газо- и нефтепроводы, и обязательно все линии электропередачи после отключения от BRELL.

    Хватит кормить и снабжать этого агрессора - Россию!

    13
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го ноября

    А за этого морального урода кто-то же и голосует. Представляете что у них в головах вместо мозгов!

    53
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    1-го ноября

    Как будто бы эти люди заразились духом войны и уничтожением. И забыли как тяжело и дорого создание чего либо, что потом легко сомать. При этом в моменте они строят другую жд мы видим, как это тяжело и дорого. Но ломать не строить же. Да и демонтаж в конце-то концов денег стоит. Больные люди ей богу.

    92
    2
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    Marija Ivanova
    1-го ноября

    Ключевая фраза-больные люди....и к сожалению неизлечимые.

    45
    2
  • ЕА
    Евгений Агапий
    1-го ноября

    баран он и в латвидже баран. если даже его родители нарекли по-иному (например,марис...)

    56
    3
  • JB
    Janis Berzin
    1-го ноября

    "эти пути дадут много процентов, которые убьют ваших детей" - на эти проценты жили тысячи людей и их .дети. Их можно выставить на улицу, их детей не жалко. Логика тупого нациста.

    69
    1
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