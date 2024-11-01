Рельсы, ведущие из Латвии в Россию, должны быть снесены. Такое мнение сегодня страстный любитель сносить памятники в Риге, депутат Рижской думы Марис Мичеревскис.

Таким образом политик отреагировал на новость о том, что Латвия является основным перевалочным узлом для западных товаров, идущих в Россию, а ее экспорт в Казахстан возвращается к максимуму 2022 года.

«Эти рельсы в Россию нужно снести. Да, это отнимет какой-то процент от ВВП, да, будут потеряны рабочие места. Но это война, в которой мы сейчас одной рукой поддерживаем украинцев, а другой поддерживаем орков.

Кроме того, снесенные рельсы укрепят границу не меньше, чем зубы дракона. И дешевле. Орки в основном снабжают свою армию по железной дороге. Если вы не можете избавиться от России, то нужно снести эти пути, по которым приходит Россия. И не нойте о процентах, эти пути дадут много процентов, которые убьют ваших детей, а вы будете лежать в канаве с пулей в затылке и арматурой в спине. Я не думаю, что несколько процентов ВВП того стоят», - написал он в социальных сетях.

Tās sliedes uz krieviju vajag jaukt nost. Jā, tas noņems kādus procentus IKP, jā tiks zaudētas darba vietas. Bet tas ir karš, kurā šobrīd mēs ar vienu roku atbalstam ukraiņus, ar otru stutējam orkus. Pie tam nojauktas sliedes arī stiprinās robežu ne mazāk par pūķa zobiem. Un… https://t.co/M0hFyAxPyx — Māris Mičerevskis (@Zmeycharauski) November 1, 2024

Юрист Волдемар Бургис попытался возразить: «В Средней Азии проживают 85 миллионов человек, не имеющих выхода к морю. Как они будут получать свои товары, как они будут экспортировать? Отдать их полностью России? В любом случае, все они в той или иной степени являются протекторатами России. Исключением является независимый Узбекистан. Хотим ли мы потопить и узбеков, а остальных стереть с карты?»

«Чем лучше для России, тем больше вероятность, что они будут стерты с лица земли», - парировал Мичеревскис.