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Министр задумался: чем больше продолжительность жизни, тем больше людей, которых надо лечить… 2

Политика
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
Министр задумался: чем больше продолжительность жизни, тем больше людей, которых надо лечить…

На ближайшие пять лет необходимо разработать концепцию доступа к услугам здравоохранения, так как с увеличением продолжительности жизни число людей, получающих медицинские услуги, значительно возрастет, заявил в пятницу министр здравоохранения Хосам Абу Мери на конференции "Экономика здравоохранения будущего: эффективность и устойчивость", организованной комиссией Сейма по социальным и трудовым вопросам и Рижским университетом им. Страдиньша.

По его мнению, самое главное - сосредоточиться на латвийском народе, то есть на том, какие медицинские услуги можно быстро и качественно предоставлять сейчас и через пять лет.

Нужно работать над эффективностью больничной сети и централизовать дорогие и качественные больничные услуги, чтобы их можно было получать не только в ведущих больницах Риги, но и в регионах.

В то же время министр отметил, что для достижения уровня здравоохранения как в других странах, например, в Эстонии, потребуется дополнительно как минимум 400-500 миллионов евро.

Для достижения этой цели необходимы человеческие ресурсы - обеспечение медицинским персоналом, в том числе здоровым, поскольку "сейчас коллеги работают так много, что часто сами становятся пациентами", сказал министр.

Председатель Сейма Дайга Миериня также подчеркнула, что одним из основных препятствий для доступа к услугам здравоохранению является нехватка специалистов.

Хотя Миериня оценила общую динамику здравоохранения как положительную, многие потребности общества в здравоохранении остаются неудовлетворенными.

"Вопрос в том, хотим ли мы перейти к частному здравоохранению? Скорее всего, нет. Обеспечение доступа к здравоохранению и улучшения в некоторых сферах - это общая работа для всех", - считает Миериня.

По ее мнению, больше внимания следует уделять таким сферам здравоохранения, как профилактическая медицина, ранняя диагностика и адекватная реабилитация.

По мнению Абу Мери, Латвия находится в неплохой ситуации с точки зрения инновационных идей в области здравоохранения. Именно дигитализация медицины позволит более эффективно контролировать доступность и качество услуг, понимать, какие услуги наиболее востребованы, а какие необходимо улучшить, подчеркнул министр. Миериня, со своей стороны, отметила, что "на медицине можно зарабатывать" - уже несколько международных партнеров посетили латвийские больницы, оценивая и перенимая опыт лучших специалистов страны. Поэтому важно продолжать внедрять новые технологии - "медицина должна идти рука об руку с наукой, инновациями и образованием".

Параллельно министр здравоохранения отметил, что в Латвии слишком мало говорят о хорошем в системе здравоохранения - чаще говорят о негативных моментах.

#здравоохранение
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го ноября

    Здравоохранение как бизнес! Вот задача нынешнего министра. Похоже латыши стали реальным и обычным товаром и не более того. Браво!!!

    21
    2
  • Д
    Дед
    1-го ноября

    Вопрос к латышам, кто вообще мог проголосовать за этого чужестранца, вы , что правда думаете, что это будет беспокоится о вашем здоровье.

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    1

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