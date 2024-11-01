Минобороны: некоторые проекты оборонного строительства могут подорожать или не уложиться в сроки

В некоторых строительных проектах Министерства обороны есть факторы риска, например, значительное повышение расходов или отклонение от сроков реализации, заявили в Министерстве обороны.

После прецедента с "военизированной скульптурной композицией" на базе в Адажи министр обороны Андрис Спрудс поручил провести тщательный анализ программы строительства в оборонном секторе и предоставить информацию о строительных проектах, в которых ожидается значительное увеличение стоимости - на 30% и более, отклонения от графика или повышенный риск.

Некоторые такие проекты уже были выявлены и анализируются более тщательно.

Параллельно министр поручил разработать и внедрить конкретные системные усовершенствования в области закупок и контроля над ними.