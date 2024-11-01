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Минобороны: некоторые проекты оборонного строительства могут подорожать или не уложиться в сроки 2

Политика
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
Минобороны: некоторые проекты оборонного строительства могут подорожать или не уложиться в сроки

В некоторых строительных проектах Министерства обороны есть факторы риска, например, значительное повышение расходов или отклонение от сроков реализации, заявили в Министерстве обороны.

После прецедента с "военизированной скульптурной композицией" на базе в Адажи министр обороны Андрис Спрудс поручил провести тщательный анализ программы строительства в оборонном секторе и предоставить информацию о строительных проектах, в которых ожидается значительное увеличение стоимости - на 30% и более, отклонения от графика или повышенный риск.

Некоторые такие проекты уже были выявлены и анализируются более тщательно.

Параллельно министр поручил разработать и внедрить конкретные системные усовершенствования в области закупок и контроля над ними.

#оборона
3
3

Комментарии (2)

  • Д
    Дед
    1-го ноября

    Кто бы сомневался.

    7
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го ноября

    Попробовали. Понравилось! Пилим бабло дальше!!!

    10
    2

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