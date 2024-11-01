Baltijas balss logotype

Силиня выступила с предложением по зарплатам членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий 1

Политика
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
Силиня выступила с предложением по зарплатам членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий
ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня внесла в Сейм предложения к изменениям в законе об управлении долями капитала публичных лиц и обществами капитала, которые предусматривают более широкие полномочия Кабинета министров по выдвижению критериев для определения и пересмотра размера вознаграждения членов правлений и советов обществ капитала, а также коэффициентов, применяемых для определения максимального размера ежемесячного вознаграждения, сообщили в Государственной канцелярии.

Кроме того, если предложения будут одобрены, Кабинет министров получит право устанавливать ограничения на количество членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий, что ранее не было предусмотрено законом.

Как указали в Госканцелярии, поданные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем предложения к закону не предусматривают замораживания вознаграждения в тех обществах капитала, где государству или самоуправлению принадлежит более 50% долей капитала. Действующий закон и соответствующие правила Кабинета министров также не регулируют размер ежемесячного вознаграждения членов правлений и советов таких предприятий.

Силиня считает, что необходимы более строгие и четкие условия определения вознаграждения членов правлений и советов. "Чтобы изменения были эффективными, необходимы и другие улучшения в управлении публичными обществами капитала. По ряду необходимых решений я уже договорилась с представителями предпринимателей. Я также поддерживаю инициативу президента о замораживании на два года вознаграждения в правлениях и советах государственных и муниципальных предприятий", - сказала премьер.

Чтобы реализовать предложения премьера, Кабинет министров до 1 марта следующего года должен разработать новые правила.

Законопроект о госбюджете на 2025 год, одобренный Сеймом в первом чтении, уже содержит требование о замораживании вознаграждения не только в полностью принадлежащих, но и контролируемых государством и самоуправлениями предприятиях и их дочерних компаниях. Также предусмотрено, что в тех предприятиях, где государству принадлежит менее 50% капитала, представитель государственного акционера должен голосовать на собрании акционеров против повышения зарплат членам правления и совета.

Планируется, что народнохозяйственная комиссия Сейма рассмотрит предложения премьера 6 ноября.

#зарплаты #эвика силиня
1
1

Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го ноября

    Говорящая голова. Ни стыда, ни совести.

    6
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео