«Слон на коленях у Бришкенса»: в Сейме не знают, как прокормить прожорливую Rail Baltica

— Я просмотрел этот бюджет, — выступил Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). — Напоминаю, что это бюджет 1+3. Это не просто вопрос следующего года, это вопрос последующих лет. Я не могу здесь сильно льстить и не могу серьезно относиться к этому бюджету по одной причине. Это совершенно безответственно по отношению к большому слону в комнате, который уже сидит на коленях у Бришкенса и просит еды, а Бришкенс не может ее найти. Это Rail Baltica…

"Решение надо принимать — продолжаем ли мы, как есть, или мы прекращаем, или мы замораживаем, — разъяснил глава парламентской комиссии по расследованию железнодорожной "стройки века". — Но это нужно принять. Затягиваем это каждый день, тут есть расходы, тут есть убытки, и тут есть автоматические риски на ваши плечи… денежные суммы в сотни миллионов. К сожалению, большие, чем те решения, которые нужно принять в данный момент по бюджету".

Депутат от "Объединенного списка" Ингмарс Лидака так охарактеризовал суть латвийского государства:

— Эти тысячи госслужащих снова будут писать различные стратегии, планы, инструкции. И еще огромная толпа будет следить и проверять, все ли правильно написано и все ли правильно сделано, идем ли мы по правильному пути, заданному партией. И вот так мы просто съедем в кювет, и так мы запутываем страну и предпринимателей в эти оковы бюрократии и не хотим эти оковы разорвать.