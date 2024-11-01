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«Слон на коленях у Бришкенса»: в Сейме не знают, как прокормить прожорливую Rail Baltica 5

Политика
Дата публикации: 01.11.2024
BB.LV
«Слон на коленях у Бришкенса»: в Сейме не знают, как прокормить прожорливую Rail Baltica
ФОТО: LETA

В среду до позднего вечера парламентарии занимались обсуждением госбюджета на 2025 год. Всплыл вопрос и о будущем железной дороги Rail Baltica.

— Я просмотрел этот бюджет, — выступил Андрис Кулбергс ("Объединенный список"). — Напоминаю, что это бюджет 1+3. Это не просто вопрос следующего года, это вопрос последующих лет. Я не могу здесь сильно льстить и не могу серьезно относиться к этому бюджету по одной причине. Это совершенно безответственно по отношению к большому слону в комнате, который уже сидит на коленях у Бришкенса и просит еды, а Бришкенс не может ее найти. Это Rail Baltica…

"Решение надо принимать — продолжаем ли мы, как есть, или мы прекращаем, или мы замораживаем, — разъяснил глава парламентской комиссии по расследованию железнодорожной "стройки века". — Но это нужно принять. Затягиваем это каждый день, тут есть расходы, тут есть убытки, и тут есть автоматические риски на ваши плечи… денежные суммы в сотни миллионов. К сожалению, большие, чем те решения, которые нужно принять в данный момент по бюджету".

Депутат от "Объединенного списка" Ингмарс Лидака так охарактеризовал суть латвийского государства:

— Эти тысячи госслужащих снова будут писать различные стратегии, планы, инструкции. И еще огромная толпа будет следить и проверять, все ли правильно написано и все ли правильно сделано, идем ли мы по правильному пути, заданному партией. И вот так мы просто съедем в кювет, и так мы запутываем страну и предпринимателей в эти оковы бюрократии и не хотим эти оковы разорвать.

#rail baltica
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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5
1

Комментарии (5)

  • MiU
    Made in USSR
    2-го ноября

    Редакция! Отчего посты-комменты дублируются? Один раз же всего жал на плашку "отправить".

    0
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го ноября

    Вот оно! Утерянные технологии! Одну ветку не могут проложить без 100500 миллиардов. А кто проложил всю ЖД по всей стране? Если совок только высасывал все деньги из страны...

    27
    1
  • Cергей Вершинин
    1-го ноября

    Да все принимаемые решения свидетельствуют о полной некомпетенции правительства. Одни убытки. И на уровнях ниже то же самое. Идём в пропасть.

    36
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Cергей Вершинин
    2-го ноября

    о полной некомпетенции правительства
    А когда у нас вообще было компетентное правительство? Сапоги тачает пирожник, а булки печёт сапожник! Зато все при делах и при зарплате! А чуть что, вообще смех. "Это было до меня, при прошлом правительстве" - самая классная отговорка, которой частенько пользуется погремушка-Силиня! Блин! Да такая фраза в бизнес-сообществе просто нонсенс. Любого менеджера какого-либо "макдональдса" просто сразу уволят, если он произнесёт такое, вместо плана реальных действий. Но... Но Латвия в этом плане уникум. У нас главное уметь подстроиться под линию партии, а не обладать реальными знаниями и умением управлять.

    2
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Cергей Вершинин
    2-го ноября

    о полной некомпетенции правительства
    А когда у нас вообще было компетентное правительство? Сапоги тачает пирожник, а булки печёт сапожник! Зато все при делах и при зарплате! А чуть что, вообще смех. "Это было до меня, при прошлом правительстве" - самая классная отговорка, которой частенько пользуется погремушка-Силиня! Блин! Да такая фраза в бизнес-сообществе просто нонсенс. Любого менеджера какого-либо "макдональдса" просто сразу уволят, если он произнесёт такое, вместо плана реальных действий. Но... Но Латвия в этом плане уникум. У нас главное уметь подстроиться под линию партии, а не обладать реальными знаниями и умением управлять.

    0
    1
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