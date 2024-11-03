Нетрудовые резервы: в Латвии нарастает дефицит рабочей силы

Доктор экономики Эдгарс Вольскис в одной из недавних передач Kas notiek Latvijā? на ЛТВ-1 несколько раз предупредил о том, что ситуация на рынке труда может стать критической.

На самом деле кризис на рынке труда был неизбежен, можно даже сказать, «запрограммирован», с учетом демографических тенденций всех последних трех десятилетий – за 33 последних года рождаемость ни разу не превысила смертность, при этом сама рождаемость с 1991-го по 2024-й снижалась.

Исключением можно считать лишь начало 2000-х годов, когда была зафиксирована вспышка рождаемости. Но этот «бэби-бум» продолжается недолго – 3-4 года, после чего все вернулось к привычной ситуации, когда рождаемость год от года снижается.

Один работающий на двух пенсионеров?

Еще один эксперт – Янис Херманис из Латвийской конфедерации работодателей – тоже предупредил на днях о последствиях крайне негативной демографической ситуации в Латвии.

Поскольку в Латвии в этом году родилось всего чуть более 13 тысяч человек, то когда они через 25 лет выйдут на рынок труда, им придется содержать в два раза больше пенсионеров. Ведь к этому моменту на пенсию выйдут те 28 тысяч латвийцев, которым сегодня исполнилось 40 лет.

Эксперт предупредил: с каждым годом ситуация на рынке труда будет все более напряженной – работников будет все меньше, при этом, с учетом продолжительности жизни, все больше будет людей преклонного (неработоспособного) возраста, что увеличит нагрузку на социальный бюджет и на работающих латвийцев.

Стремительное исчезновение трудящихся

Но кризис на рынке труда случится намного, намного быстрее, чем через 20 с лишнем лет. Количество работающих в ЛР снижается весьма стремительно. Так, даже в далеком уже 1995 году, когда еще экономика полностью не перестроилась на новые рельсы и безработица определялась двузначным числом, насчитывалось 930 тысяч работающих.

Летом 2024 года было зафиксировано всего 886 тысяч работающих. Рекорд по количеству работающих латвийцев был зафиксирован в 2002 году – 977,9 тысячи человек! Понятно, что после вступления Латвии в ЕС, в 2004году, случилась мощная волна эмиграции, а в свете кризиса 2008–2012 годов – и вторая волна, последствия которой мы не преодолели до сих пор.

Между тем еще 5 лет назад была зафиксирована 921 тысяча работающих. То есть за 5 лет количество работающих сократилось на 35 тысяч. Такими темпами к 2030 году останется чуть более 800 тысяч работающих. Если не случится чуда и людей в Латвии на рабочем месте начнут в массовом порядке заменять роботы и искусственный интеллект, то кризис случится раньше, чем предсказывают эксперты.

Как вернуть безработных на рынок труда?

Что же делать? Безработица в Латвии не превышает 6,8-7%. Но это официальная безработица. Ведь есть и те, кто или вообще не регистрировались в статусе безработных, или «выписались» из этого статуса после того, как закончился срок (до 9 месяцев) получения пособия по безработице.

Где эти люди? Часть из них наверняка уже уехала из страны на ПМЖ, еще часть работают за границей вахтовым методом. То есть де-факто этих людей все равно нет на латвийском рынке труда. Добавим к этому домохозяек и тех, кто работает «в теневой экономике» – или регулярно, или в качестве подработки.

Какие есть у латвийского государства возможности, чтобы увеличить число легально работающих на нашем рынке труда, не привлекая гастарбайтеров? Согласно официальной статистике, на рынок труда удается вернуть 15% длительно безработных. Этого, мягко говоря, недостаточно.

Конечно, будем реалистами: есть такие длительно безработные, которых практически невозможно трудоустроить – или они не в состоянии работать по состоянию здоровья, или у них нет, как сейчас принято говорить, мотивации, или они просто спились. Государственная служба занятости не располагает какими-то уникальными способами трудоустройства безработных – да, есть курсы латышского и компьютерной грамотности, другие курсы – даже ликбез по написанию CV.

Но без государственного субсидирования рабочих мест для тех же длительно безработных едва ли есть шанс вернуть на рынок труда тех, кто или не имеет достаточной квалификации для современных требований, или не хочет работать на предлагаемых условиях (главным образом, это минимальная и чуть выше минимальной зарплаты).

Понятно, что чиновники службы занятости не могут предложить никаких других вакансий, кроме тех, что и так есть в свободном пространстве – то бишь на специализированных интернет-ресурсах.

Потерянное поколение?

Таким образом, надеяться на то, что удастся существенно восполнить дефицит кадров на рынке труда за счет безработных, не приходится.

Еще одна проблема – это молодежная безработица. Тревогу по этому поводу недавно поднял даже президент, который обратил внимание на то, что нигде не учатся и официально не работают порядка 28 тысяч молодых людей!

Это главным образом те, которые, получив аттестат об основном образовании (9 классов), или вообще не пошли учиться дальше, или пошли, но бросили школу или техникум после 10-11-го класса, то есть не получили ни среднего образования, ни профессионально-технического. Очевидно, что эти люди – потенциальные безработные.

Вся надежда на… стариков

В создавшейся ситуации государство уже начало снова с надеждой смотреть… на пенсионеров или людей предпенсионного возраста. Чтобы люди, даже оформив пенсию, продолжали трудиться, правящие, как известно, решили повысить необлагаемый минимум пенсий до 1000 евро. Это сделано в том числе и для того, чтобы пенсионерам было выгодно продолжать работать и увеличивать тем самым размер своей пенсии, не опасаясь, что прибавка все равно уйдет в налоги.

Но если так и дальше с демографией пойдет (низкая рождаемость с одной стороны, и рост продолжительности жизни – с другой), то придется и снова поднимать пенсионный возраст – по меньшей мере до 67 лет.

Есть такое известное изречение, что страна, которая не хочет кормить свою армию, будет вынуждена в итоге кормить чужую. Перефразировав, можно сказать, что если мы не сможем вернуть латвийцев на отечественный рынок труда, то нам придется приглашать все больше и больше гастарбайтеров. Ведь без трудовых ресурсов, простите за банальность, страна, ее экономика развиваться не может.