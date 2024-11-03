За нарушение санкций против РФ в Латвии хотят сажать в тюрьму

За нарушение санкций против России и Беларуси необходимо вводить реальные наказания с лишением свободы, чтобы создать эффект сдерживания в нарушении санкций, заявил в интервью заместитель руководителя Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков.

Он отметил, что СФР не занимается уголовными делами, поэтому у ведомства нет информации о том, сколько компаний нарушили санкции по незнанию, а сколько - умышленно. "Это очень сложно сказать. На самом деле, это надо смотреть в ходе уголовного процесса, какие есть доказательства", - добавил Ильенков.

В то же время он отметил, что если компания с начала своей деятельности экспортировала в Россию товары, которые сейчас подпадают под санкции, и вдруг в марте 2022 года в Казахстане появляется новый бизнес-партнер, который зарегистрирован у российской границы и имеет одного сотрудника, ранее работавшего в России, то можно предположить, что эта латвийская компания, скорее всего, прекрасно знала, что делает.

Ильенков также отметил, что пока рано говорить о наличии солидной судебной практики по нарушениям санкций.

"Конечно, нужны реальные наказания с лишением свободы, чтобы создать сдерживающий эффект. Насколько мне известно, в Латвии еще не было окончательных судебных решений о наказании в виде лишения свободы. Но были случаи, когда назначались крупные и сдерживающие штрафы", - сказал Ильенков.

Он также отметил, что некоторые дела могут быть сложными для расследования, особенно те, которые требуют трансграничного сотрудничества с другими странами. В других случаях трудно доказать, что лицо намеренно нарушило санкции.