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За нарушение санкций против РФ в Латвии хотят сажать в тюрьму 2

Политика
Дата публикации: 03.11.2024
LETA
За нарушение санкций против РФ в Латвии хотят сажать в тюрьму
ФОТО: dreamstime

За нарушение санкций против России и Беларуси необходимо вводить реальные наказания с лишением свободы, чтобы создать эффект сдерживания в нарушении санкций, заявил в интервью заместитель руководителя Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков.

Он отметил, что СФР не занимается уголовными делами, поэтому у ведомства нет информации о том, сколько компаний нарушили санкции по незнанию, а сколько - умышленно. "Это очень сложно сказать. На самом деле, это надо смотреть в ходе уголовного процесса, какие есть доказательства", - добавил Ильенков.

В то же время он отметил, что если компания с начала своей деятельности экспортировала в Россию товары, которые сейчас подпадают под санкции, и вдруг в марте 2022 года в Казахстане появляется новый бизнес-партнер, который зарегистрирован у российской границы и имеет одного сотрудника, ранее работавшего в России, то можно предположить, что эта латвийская компания, скорее всего, прекрасно знала, что делает.

Ильенков также отметил, что пока рано говорить о наличии солидной судебной практики по нарушениям санкций.

"Конечно, нужны реальные наказания с лишением свободы, чтобы создать сдерживающий эффект. Насколько мне известно, в Латвии еще не было окончательных судебных решений о наказании в виде лишения свободы. Но были случаи, когда назначались крупные и сдерживающие штрафы", - сказал Ильенков.

Он также отметил, что некоторые дела могут быть сложными для расследования, особенно те, которые требуют трансграничного сотрудничества с другими странами. В других случаях трудно доказать, что лицо намеренно нарушило санкции.

#санкции против россии
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Григорий Антонов
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го ноября

    Чисто ботовская статейка.

    3
    0
  • JB
    Janis Berzin
    3-го ноября

    "нужны реальные наказания с лишением свободы" -кому? ЛР от этого процветёт, жители разбогатеют и начнут усиленно размножаться?

    16
    0

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