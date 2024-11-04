Чиновников заставят повысить эффективность — но аккуратно, чтобы не разбежались из Латвии

Вы будете смеяться, но власть снова борется с бюрократией. При этом собственно выкорчевывание бюрократии политики поручают… самим бюрократам.

Как можно бороться с самим собой, конечно, неясно, но главное, что есть политическая воля. Результатов, впрочем, по–прежнему нет. Но воля есть. И заявление есть.

Пора реформировать

"Союз зеленых и крестьян инициирует дискуссию о том, чтобы поставить перед каждым министерством задачу провести как минимум одну функциональную реформу в центральном аппарате министерства или в подведомственных учреждениях. Это приведет к тому, что одновременно будет реализовано не менее 14 реформ.

Начало целенаправленной работы по реформе государственного управления даст возможность упорядочить деятельность министерств и подведомственных им учреждений, снизить бюрократизм, повысить прозрачность, уменьшить административную нагрузку и сэкономить средства государственного бюджета", — говорится в заявлении Союза зеленых и крестьян.

Вместо сокращений клерков — сократят функции?

Когда этот материал уже был готов к печати, на коалиционном совете представители Союза зеленых и крестьян как раз должны были обсудить с партнерами свою идею.

Любопытно, что еще в начале сентября руководитель парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис грозился инициировать сокращение госуправления на 5%. Ну а дальше была тишина — никаких практических действий не последовало.

По слухам, премьер Эвика Силиня зарубила эту крамольную идею на корню — мол, не время сейчас трогать чиновников.

В одной телепередаче премьер свое нежелание трогать чиновников объяснила предыдущим негативным опытом. А именно кризисом 2009 года, когда попавшие под сокращение чиновники якобы массово эмигрировали из страны.

Можно подумать, что у нас все сотрудники госуправления имеют такой высокий профессиональный уровень, что смогут легко работать клерками в другой стране. Понятно, что этот аргумент Э. Силини не выдерживает критики. Особенно в нынешней ситуации, когда во всех сферах ощущается нехватка работников и едва ли госуправленцы в случае сокращения не смогут найти работу в Латвии.

Но вернемся к предложению "зеленых крестьян". Оно хотя и разумное, но пока это больше похоже на популизм. Ну что значит сократить хотя бы одну функцию? Чтобы сокращать функции, необходимо для начала провести в каждом министерстве независимый функциональный аудит. На это уйдут время и деньги. Ясно, что в этом случае никаких быстрых решений не будет. И значит ли это, что за сокращением функций последует и сокращение работников?

Примечательно, что сейчас Госконтроль проводит ревизию системы вознаграждений на госслужбе. Будет интересно узнать, к каким выводам придут ревизоры. После вступления в силу новой системы вознаграждений зарплаты в госуправлении — по крайней мере для чиновников среднего и высшего звена — не только догнали, но и перегнали зарплаты на аналогичных должностях в частной сфере.

Все уже исследовали 15 лет назад

Кстати, попытка сделать аудит функций была предпринята как раз в разгар прошлого кризиса — в 2009 году. Создали даже комиссию (рабочую группу) по функциональному аудиту. Было констатировано, что в нашей стране бизнес с разных сторон, в зависимости от аспекта деятельности или от того, какое разрешение необходимо, контролируют двадцать пять госучреждений. Двадцать пять! За эти 15 лет число таких структур не только не уменьшилось, а напротив, увеличилось. Еще тогда, в 2009–м, звучали и конкретные предложения по оптимизации госуправления — например, Патентное управление присоединить к Регистру предприятий, а Автотранспортную дирекцию объединить с CSDD. Как вы понимаете, воз и ныне там.

В разгар первого кризиса (2009–2011) обсуждалась и возможность объединить несколько министерств. Но опять–таки до конкретных решений дело не дошло. Проект не движется, но кормушка все больше

Если опять–таки посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то зачем нам две структуры по реализации Rail Baltica — RB Rail и Eiropas dzelzceļa līnijas, если проект хромает на обе ноги и на него нет денег? Для чего нам столько управленцев? Чтобы просто тупо тратить деньги на их содержание?

Трудовую инспекцию можно было бы объединить со Службой занятости, а судебную администрацию с агентством судебных домов…

Начали со строительства

Понятно, что можно объединить и еще несколько структур практически в каждом министерстве. Конечно, одновременно нужно менять и законы, сокращая и упрощая бюрократические процедуры, причем не только на уровне государства, но и в самоуправлениях. С этим тоже идет все очень медленно. Только сейчас, к примеру, Минэкономики внесло на согласование поправки в Закон о строительстве, которые все–таки вводят четкий порядок участия населения в обсуждении процесса строительства.

А именно: в законе будет оговорено, на каком именно этапе строительства нужно согласование, к примеру, о влиянии будущего строения на окружающую среду, на городскую среду и т. п. Это позволит и самим предпринимателям, инвестирующим средства в проект, понимать, когда они смогут все согласовать и начать строительство, не опасаясь очередного обжалования разрешения на строительство.

Но это лишь одна забюрократизированная сфера, а таких у нас — несколько десятков. Поэтому правящим, если они хотят реально бороться с бюрократией, следует срочно активизироваться. Бюрократия не только тормозит бизнес, но и в итоге — тормозит экономическое развитие страны.