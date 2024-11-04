«Если ты латыш, то нельзя голосовать за лучшего друга Путина в Америке!» - журналист 3 1271

Дата публикации: 04.11.2024
ФОТО: Unsplash.com

Известный в Латвии журналист Карлис Стрейпс рассуждает в LA.LV о предстоящих во вторник выборах президента США.

"Мне хочется надеяться и думать, что завтра Камала Харрис победит с довольно большим перевесом. Я понимаю, что есть идиоты-сексисты, которые выступают против женщины в политике (Вайра Вике Фрайберг, Маргарет Тэтчер, Индира Ганди, Голда Мейра и многие другие, безусловно, хотели бы хорошо дать по морде за это). Такими же большими идиотами являются те, кто возражает против того, что госпожа Харрис темнокожая. Это элементарный расизм и поэтому должен быть отвергнут.

В последние месяцы Трамп стал значительно более уставшим и безумным. Он продолжает ныть о сказочном персонаже Ганнибале Лектере. В одном из недавних выступлений он был очарован гениталиями покойного гольфиста Арнольда Палмера. Нередки случаи, когда кандидат утверждает, что ветряные мельницы, которые являются неотъемлемой частью «зеленой» энергетики, убивают и беспокоят китов в океане. «Я хотел бы стать китовым психотерапевтом», — сказал кандидат в президенты от Республиканской партии в недавнем интервью.

Если он проиграет на этой неделе, а как я уже сказал, я почти уверен, что так и будет, потому что багаж слишком тяжел для такого типа, ему предстоит серия судебных разбирательств по различным преступлениям, включая организацию беспорядков в Капитолии США в январе 2021 года, потому что он не хотел признавать, что проиграл в том году, и поэтому хотел заблокировать сертификацию Джо Байдена в качестве президента.

Именно такие трюки Трамп, безусловно, попробует снова в этом году. Чем больше будет большинство у Камалы Харрис, тем сложнее ему будет это сделать. Если этот текст читает кто-то, кто является гражданином США и еще не голосовал, пожалуйста, не голосуйтие за этого человека. Может быть, кажется, что лучше иметь республиканца, который будет снижать налоги. Но если вы латыш, вы не должны должны голосовать за лучшего друга Владимира Путина в Америке!"

