«Как мог персонаж, смешивающий ложь, измышления и самовозвеличивание в неприятный коктейль без малейшего чувства меры, стать кумиром значительной части американской публики? И с другой стороны. Если Трамп — монстр, каким его выставляет антитрамповская пропаганда, то почему Демократическая партия не могла выставить против этого «гитлера» что-то более сильное, чем 82-летний Джо Байден (поначалу), но когда получилось, что Байден «не работает», его заменили на более молодую, но, оттого, не более сильную Камалу Харрис? Где системная ошибка, позволившая найти такую комбинацию?»

На плакатах Трампа, напоминает автор статьи, представлена реальность правления демпартии — толпы наркоманов и мигрантов, горящие города Америки. «Сторонники Харрис могут счесть такое изображение действительности абсурдным, но для многих других в этом нет ничего абсурдного. Популярное до недавнего времени выражение прогрессистов – посмотрите за окно, какой там век – уже не звучит убедительно в сегодняшних США. Гораздо убедительнее звучит другой: перестаньте жить в своем мире фантазий... Все признают раскол и политическую поляризацию американского общества, но в чем причина этого, об этом избегают говорить. Но истина на поверхности. Как и причина потенциального поражения Харрис».

«Харрис на самом деле не знает и не понимает, где находится ее основная социальная база. Она старается если не совсем угодить, то и не оттолкнуть какую-либо социальную группу, в результате чего особо не чувствует себя чьей-либо принадлежностью. Она избегает четких и однозначных ответов на любой вопрос, пытаясь сгладить острые углы (разве что только в случае с абортами)».