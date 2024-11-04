Заключение Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег ("Moneyval") по предпринятым Латвией мерам в этой сфере будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в Латвию, уверена премьер-министр Эвика Силиня.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьера Эдите Матусевича, во время встречи с экспертами "Moneyval" Силиня подчеркнула, что для Латвии важно получить четкую оценку проделанной работы и реформ, реализованных в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.

Как сообщалось, сегодня в Латвию прибыли эксперты "Moneyval", чтобы продолжить оценку системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

Эксперты будут находиться в Латвии до 15 ноября, а заключение по итогам шестого раунда оценки Латвия получит в конце 2025 года, сообщили в Службе финансовой разведки.

Летом 2024 года правительство одобрило выделение 217 тыс. евро на подготовку к оценке "Moneyval".

Оценка "Moneyval" является основным документом, который принимается во внимание при определении рисков государства в сфере борьбы с отмыванием денег.

Около пяти лет назад "Moneyval" применил к Латвии усиленный надзор и не исключил возможности ее включения в список стран, где выявлены стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег, или в так называемый серый список.

Для того чтобы избежать включения в список, Латвия провела крупные реформы, или "капитальный ремонт" финансовой системы, результатом которого стало значительное ужесточение требований к клиентам кредитных учреждений.