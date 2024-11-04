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Поправки застряли в Сейме на полтора года 1

Политика
Дата публикации: 04.11.2024
LETA
Поправки застряли в Сейме на полтора года

Систему финансирования политических партий из государственного бюджета необходимо усовершенствовать, и эту работу следует начать в ближайшие месяцы, чтобы изменения можно было принять до следующих выборов в Сейм, пишут общественные СМИ.

Такова позиция большинства фракций Сейма после того, как в программе Латвийского телевидения "de facto" был поднят вопрос о внесенных предыдущим президентом Эгилом Левитсом поправках к закону, которые уже на полтора года застряли в ответственной комиссии.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), которое контролирует финансирование партий, также побуждает к большей прозрачности в том, как партии тратят деньги налогоплательщиков.

В апреле прошлого года, в последние месяцы своего президентского срока, Левитс внес в Сейм поправки к закону о финансировании партий, которые, по его мнению, будут способствовать развитию и стабильности партий. Поправка, предложенная Левитсом, была очень короткой - дополнить закон одним предложением. Суть его заключается в том, что не менее 30% средств государственного бюджета, израсходованных в данном году, должно быть использовано партией на содержательную деятельность, такую как исследования и конференции.

Информация, собранная программой Латвийского телевидения "Панорама", показывает, что в настоящее время ни одна партия не достигает такого порога. Возможно, именно поэтому эти поправки до сих пор пылятся в ящиках комиссии Сейма по государственному управлению.

"По крайней мере, должен быть минимальный порог. Он может быть, конечно, и 20%, но 30%, с нашей точки зрения, это тоже достаточно хороший порог, чтобы партии более качественно тратили государственное финансирование, - говорит руководитель отдела расследований нарушений в работе организаций БПБК Амилия Райтума. - Мы считаем, что для общества было бы полезно, если бы оно увидело более подробную расшифровку этих расходов на финансирование партий из государственного бюджета".

#партии
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Комментарии (1)

  • ВЛ
    Василий Латгалец
    4-го ноября

    Как внеочередной отпуск устроить так за один вечер решили...

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