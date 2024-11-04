Работников госуправления станет еще больше. Вместе с этим растут расходы на их содержание - за три года на 20 с лишним миллионов евро.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в свете рассмотрения бюджета-2025 напомнил, что население в Латвии сокращается, а вот количество клерков в госуправлении - отнюдь. Растут и расходы на содержание госуправления.

Так если в 2023-м году расходы на зарплаты в министерствах и в правительстве (включая Госканцелярию) составили 125,3 миллиона, в этом году планируется потратить на эти цели 138,6 миллионов евро, а уже в следующем году - 146,8. А в 2026-м на зарплаты в министерствах будет истрачено 148,5 миллионов.

А что с количеством должностных мест в министерствах и в Кабинете Министров? В 2023-м было 2869, в этом - 2995, в следующем запланировано уже 3032! Это к вопросу о сокращении расходов на содержание госуправления.