Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Это не воля народа! Латвийские политики требуют расследования по выборам в Грузии 2 1382

Политика
Дата публикации: 06.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Это не воля народа! Латвийские политики требуют расследования по выборам в Грузии

Латвийские политики требуют специального расследования по выборам в Грузии, где, как считают они, к власти пришли не те люди, за которых голосовал народ.

Об этом в социальных сетях рассказал евродепутат от Латвии Рихард Колс.

«Мы решительно призываем к независимому расследованию серьезных нарушений на недавних выборах в Грузии.

Мы не можем позволить манипуляциям подорвать демократическую волю грузинского народа и его европейские устремления. На карту поставлена целостность их будущего», - написал он в своем микроблоге «Х», показав документ, под которым подписались представители ряда стран ЕС – Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Литвы, Латвии, Ирландии, Люксмембурга, Нидерландов, Польши, Молдовы, Испании, Швеции и Украины.

От Латвии документ подписали Инара Мурниеце (нацблок), Рихард Колс (нацблок), а также Эдмунд Цепуритис (Прогрессивные).

×
Читайте нас также:
#Грузия #политики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео