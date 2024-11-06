Латвийские политики требуют специального расследования по выборам в Грузии, где, как считают они, к власти пришли не те люди, за которых голосовал народ.
Об этом в социальных сетях рассказал евродепутат от Латвии Рихард Колс.
«Мы решительно призываем к независимому расследованию серьезных нарушений на недавних выборах в Грузии.
Мы не можем позволить манипуляциям подорвать демократическую волю грузинского народа и его европейские устремления. На карту поставлена целостность их будущего», - написал он в своем микроблоге «Х», показав документ, под которым подписались представители ряда стран ЕС – Австрии, Бельгии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Литвы, Латвии, Ирландии, Люксмембурга, Нидерландов, Польши, Молдовы, Испании, Швеции и Украины.
— Rihards Kols (@RihardsKols) November 6, 2024
От Латвии документ подписали Инара Мурниеце (нацблок), Рихард Колс (нацблок), а также Эдмунд Цепуритис (Прогрессивные).
