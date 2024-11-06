Тарифные войны" с Европой, Китаем и другими регионами, ожидающиеся после вступления в должность только что избранного президента США Дональда Трампа, могут оказать негативное влияние на экономику Латвии, заявили опрошенные агентством ЛЕТА банковские экономисты.

По мнению экономиста "SEB banka" Дайниса Гашпуйтиса, с точки зрения Латвии наиболее важным аспектом является то, насколько широко США развернут "тарифные войны" с Европой и другими регионами, особенно с Китаем. "Тарифная война" заставит центральные банки одновременно бороться со снижением темпов роста и инфляционным давлением. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), масштабная "тарифная война" окажет негативное влияние на международную торговлю и значительно снизит перспективы роста.

Прямым и косвенным образом, через снижение темпов роста у торговых партнеров, будут подорваны и перспективы роста Латвии, сказал экономист. Он подчеркивает, что самым важным аспектом для нас будет политика безопасности новой администрации в отношении Украины и НАТО. Любые шаги, которые повысят неопределенность ситуации с безопасностью в регионе, повлияют и на экономическую активность в Латвии. Если Трампу удастся стабилизировать или даже улучшить ситуацию, то усиление настроений улучшит экономическое кровообращение, считает Гашпуйтис.

По словам экономиста, финансовые рынки отреагировали на избрание Трампа, как и ожидалось, укреплением доллара, ростом фондового рынка и доходности. Таким образом, перспективы ослабления налогов и ограничений на корпоративные прибыли перевешивают риски тарифов и роста инфляции, по крайней мере, на данный момент.

В настоящее время неясно, в какой степени будут реализованы предвыборные предложения Трампа по тарифам, снижению налогов и иммиграции, отмечает Гашпуйтис. Также остается вопрос о том, как торговые партнеры США отреагируют на повышение тарифов и налогов и все ли предложения Трампа будут приняты в Конгрессе.

США следует ожидать, что ответные меры со стороны страны приведут к падению экспорта и негативным последствиям, поясняет Гашпуйтис, добавляя, что, по оценкам исследователей Йельского университета, политика Трампа обойдется американским домохозяйствам в 7 600 долларов. Экономист также отмечает, что федеральный долг продолжит расти быстрыми темпами, поскольку налоговая реформа Трампа, скорее всего, будет продолжена и возможно дальнейшее снижение налогов.

По мнению экономиста банка "Citadele" Карлиса Пургайлиса, победа Трампа окажет неоднозначное влияние на европейскую и, соответственно, балтийскую экономику, причем возможны как негативные, так и позитивные факторы.

Самые громкие заявления Трампа, которые повлияют на глобальные экономические процессы, связаны с возможными "тарифными войнами" с установлением "драконовских" тарифов на импорт США из Китая (до 60%) и более умеренных тарифов из других стран (10%). Как пояснил экономист, влияние более высоких тарифов США на импорт автомобилей и стали в ЕС будет негативным, но ограниченным, поскольку большинство автопроизводителей ЕС уже имеют заводы в США. Пургайлис считает, что мы увидим отток производства автомобилей из ЕС в США, но, как ожидается, он будет ограниченным. Это, безусловно, окажет определенное негативное влияние на обрабатывающую промышленность стран Балтии.

Пургайлис также считает, что мы можем ожидать потенциально более низких цен на нефть, поскольку новой администрации США придется искать способы компенсировать негативное влияние тарифов на инфляцию в США. Снижение цен на нефть означает и удешевление альтернативных видов энергии, таких как природный газ. По словам Пургайлиса, удешевление энергии продолжит снижать общую инфляцию в Европе, в том числе и в Латвии. Так уже было в сентябре, когда инфляция в еврозоне замедлилась до 1,8%, и наибольшее влияние оказала дефляция энергоносителей в размере 6%.

Пургайлис также считает, что позиция Трампа по геополитическим вопросам, скорее всего, значительно усилит неопределенность в Восточной Европе и Балтийском регионе, что негативно скажется на объемах как внутренних, так и иностранных инвестиций в Латвии.

Экономист "Luminor" Петерис Страутиньш сказал агентству ЛЕТА, что избрание Трампа, безусловно, окажет влияние на мировую экономику, но в долгосрочной перспективе исход выборов в США не будет решающим фактором в развитии латвийской экономики. Это будет зависеть в первую очередь от нашей собственной политики.

Последствия избрания Трампа уже заметны на финансовых рынках, отметил Страутиньш. Например, индексы фондовых рынков США растут на ожиданиях снижения налогов для компаний. Это может оказать положительное краткосрочное влияние на рост валового внутреннего продукта в США, а значит, и во всем мире, поясняет экономист.

Однако влияние на остальную мировую экономику в целом весьма неопределенно, говорит Страутиньш. Это отражается в сегодняшнем снижении курса евро по отношению к доллару.

"Очень сложно точно предположить, какие предвыборные обещания Трамп выполнит и в какой степени. Но ясно, что если импортные тарифы США изменятся, то они вырастут. Это будет означать дополнительные проблемы для и без того испытывающей трудности европейской экономики", - считает экономист.

Он отмечает, что Латвия напрямую экспортирует в США мало товаров, на долю Америки приходится 1-2% экспорта товаров. Однако такие страны, как Швеция и Германия, являются для нас очень важными торговыми партнерами, а на США у них приходится около десятой части экспорта.

"Мы обязательно почувствуем, если экономическая ситуация в этих странах ухудшится. Кроме того, часть нашего экспорта - это компоненты, которые входят в состав продукции, экспортируемой другими странами в США".

По его мнению, избрание Трампа окажет различное влияние на разные сектора экономики. Например, хорошо известно, что Трамп более благосклонно относится к традиционной энергетике, чем к возобновляемым источникам энергии.