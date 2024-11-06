«План экономического роста и безопасности. Немедленно» - Ринкевич требует выполнения срочных дел 2 1099

Политика
Дата публикации: 06.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «План экономического роста и безопасности. Немедленно» - Ринкевич требует выполнения срочных дел

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает членов Латгальской подкомиссии комиссии по правам человека и общественным делам не затягивать с утверждением плана действий по экономическому развитию и безопасности восточного приграничья Латвии.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в среду президент встретился с депутатами подкомиссии и министром умного управления и регионального развития Ингой Берзиней, чтобы обсудить проект плана действий по экономическому развитию восточного приграничья Латвии с 2025 по 2027 год.

Во время встречи Берзиня проинформировала о ходе работы над планом действий с момента предыдущей встречи 13 марта. Члены Латгальской подкомиссии поделились своими мнениями и предложениями.

В конце заседания президент призвал всех участников быстро рассмотреть предложения, полученные после консультаций с общественностью, завершить работу над планом и безотлагательно приступить к его принятию.

Президент организует повторную встречу весной, чтобы проследить за фактическим выполнением плана, сказал Дрегерис.

План направлен на содействие укреплению восточной границы как вопроса безопасности для всего Европейского союза и обеспечение дополнительного финансирования стран и регионов ЕС, граничащих с Россией и Беларусью, в многолетнем бюджете ЕС на период после 2027 года.

