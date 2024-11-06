После переизбрания Дональда Трампа на пост президента нет причин сомневаться в заинтересованности США в сохранении сильной НАТО, заявил в среду президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент подчеркнул, что Латвия готова работать с вновь избранным президентом США и новым составом Конгресса.

У Латвии традиционно хорошие отношения как с Республиканской, так и с Демократической партиями США, отметил Ринкевич, добавив, что у Латвии уже было хорошее сотрудничество с администрацией Трампа в его первый президентский срок. В то время Ринкевич был министром иностранных дел Латвии.

По мнению президента, выборы в США показали, что Европе нужно больше инвестировать в оборону. 2% от ВВП - это уже не выход, сказал Ринкевич, подчеркнув, что инвестиции в оборону должны составлять 2,5-3% от ВВП. В настоящее время Латвия тратит на оборону 3,45% ВВП.

По словам Ринкевича, когда четыре года назад президентом был Трамп, расходы на оборону были одной из главных тем, за которую выступала новоизбранная администрация президента. После прошедших выборов США, безусловно, будут настаивать на том, чтобы Европа вкладывала больше средств, сказал президент.

"Мы убеждены, что в интересах Европы иметь сильные США, но и в интересах США иметь сильную Европу", - сказал президент, признав, что нам придется активизироваться и инвестировать в оборону, мобилизуя военную промышленность.

Латвия и впредь будет делать все возможное, чтобы политические отношения, отношения безопасности и экономические отношения продолжались, пообещал президент. В наших интересах, чтобы присутствие США в регионе продолжалось, подчеркнул Ринкевич.

Говоря об Украине, Ринкевич не стал бы прогнозировать, что США немедленно примут очень радикальные решения, которые навредят интересам Украины. Ринкевич оценил громкие заявления Трампа как часть громкой предвыборной кампании.

Ринкевич отметил, что Европа уже выделила очень существенный финансовый пакет на военную и невоенную поддержку Украины. Кроме того, есть решение НАТО о выделении 40 миллиардов, подчеркнул президент.