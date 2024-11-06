Сегодня известный политолог Юргис Лиепниекс после бессонной ночи у телеэкрана в социальной сети X признал, что потерпел сокрушительное поражение в своих прогнозах. "Теперь я только надеюсь, что я также тотально ошибаюсь и в том, что я думаю о Трампе", - отметил Ю. Лиепниекс, который до выборов нещадно критиковал нового президента США и прежде всего - за его позицию по Украине. Но зато политолог считает, что сейчас если Трамп и сможет чем-то его удивить, то только в позитивном смысле.