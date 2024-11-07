Ялта 2.0 - в Латвии испугались, что Трамп и Путин могут поделить мир

Дата публикации: 07.11.2024
BB.LV
«Демократы и Камала Харрис потерпели тяжелое поражение», - начинает свой комментарий в Neatkarīgā Бенс Латковскис.

«Легко предсказать, что вечно «правильные» мейнстримные политологи и эксперты по внешней политике расскажут утешающую историю о том, что ужасность Трампа преувеличена и что не нужно паниковать, потому что он не сделал ничего столь «ужасного» в первый срок его президентства. Однако не будем забывать, что на первом курсе он был новичком в политике, его окружали опытные политики, серьезные, независимые люди... Сейчас ситуация радикально иная. Он полностью подчинил себе Республиканскую партию, и с первого дня его будут окружать только те, кто будет подчиняться любой прихоти Трампа с собачьей покорностью. Республиканцы получили большинство в Сенате и, скорее всего, сохранят его в Палате представителей. Это означает, что у Трампа почти не будет ограничений на то, что он будет делать «в одночасье». Конечно, мы можем рассчитывать на то, что он по-прежнему разумный, здравомыслящий человек, понимающий, что он может и чего не может. Надо признать, что это такое не очень стабильное доверие».

«Вы можете спросить: ну, а что Трамп может сделать миру? Ведь мы в НАТО и ЕС, и что бы ни случилось где-то еще, скажем, на Украине, мы все равно в безопасности. В принципе, к счастью, так и есть, но есть и худший сценарий, который, возможно, маловероятен, но он есть. Что это за самый худший сценарий? Ровно год назад я писал о самой заветной мечте Путина: новой Ялтинской конференции. В феврале 2025 года. 80 лет после конференции 1945 года. В те же даты. С 4 по 11 февраля. В Ливадийском дворце. Только вместо Сталина, Рузвельта и Черчилля в одних кожаных креслах сидели бы Путин, Си и Трамп. И мир снова будет разделен».

«Когда я поделился этим сценарием с одним экспертом по внешней политике, он тут же возразил: «Путин уже может мечтать, но Трамп вряд ли захочет «дружить» с Си». Именно Трамп ведь начал тарифную войну с Китаем, и он видит в Китае главного стратегического противника США».

Конечно, это так. Аргумент звучит весьма убедительно. Но в то же время нельзя исключать, что все эти три автократа (если Трамп не таков по статусу, то по психотипу чистейший) могут мыслить чисто рационально (как крестные отцы мафии на совместном совещании), что нет смысла воевать и сражаться друг с другом. Гораздо выгоднее спокойно поделить мир и «доить» его для каждого в своей «зоне влияния».

В Латвии популярно мнение, что Россия — это слабая, ложная сверхдержава, балансирующая на грани экономического краха, которая на самом деле является вассальным государством Китая, с которым Си Цзиньпину нечего делить. На мой взгляд, это просто принятие желаемого за действительное, поскольку российская экономика почти не демонстрирует признаков даже отдаленного коллапса, а российское ядерное оружие по-прежнему является аргументом, с которым считается весь мир. Поэтому и Россия, и Китай, и США имеют в руках свои козыри, которые ставят их на высший уровень».

