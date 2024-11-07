В ответ на вызовы безопасности и экономические вызовы Европе необходимо взять на себя более активную роль в мире, чтобы отстаивать свои интересы, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, принимая участие в саммите Европейского политического сообщества в в столице Венгрии Будапеште.
Пресс-секретарь премьер-министра Эдите Матусевича сообщила, что в четверг на саммите встретились 47 лидеров Европейского политического сообщества, которые обсудили вызовы европейской безопасности, в том числе агрессию России против Украины и экономическую безопасность.
"Теперь, когда изменилась геополитическая ситуация в мире, Европе нужно действовать более активно для отстаивания своих интересов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Это означает более тесное и активное сотрудничество не только Евросоюза (ЕС), но и других европейских стран", - сказала премьер.
Она считает, что решения, принятые на европейском уровне, способны дать эффективный ответит на наши общие проблемы безопасности и экономики.
"Российская агрессия в Украине продолжается. Латвия своим примером может побудить другие страны укреплять свою безопасность, оказывать поддержку Украине и сокращать экономические связи с Россией", - заявила Силиня.
Во время саммита она вела дискуссию, главной темой которой стала экономическая безопасность. В дискуссии приняли участие лидеры Армении, Эстонии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Турции, Украины и генсек НАТО. Участники дискуссии подчеркнули, что условием экономической безопасности является мир и стабильность. Поэтому необходимо более тесное сотрудничество стран и более существенные вложения в оборонную сферу.
Как подчеркнула Силиня на заключительной сессии саммита, чтобы добиться безопасности и процветания в Европе, страны должны работать вместе. Чтобы не дать России восстановить силы для продолжения войны на Украине, нужны более жесткие санкции.
Это пятый саммит Европейского политического сообщества. Наряду с 27 странами Евросоюза его посетили еще 20 стран, среди которых, например, Грузия, Молдова, Турция, Украина, Великобритания, Норвегия.
В конце дня Силиня отправилась на совместный ужин лидеров ЕС.
Par Ukrainas likteni nevar lemt bez Ukrainas, un par Eiropu nevar lemt bez Latvijas. Esmu Budapeštā, lai pārstāvētu Latvijas intereses un ar Latvijas piemēru mudinātu citas valstis stiprināt savu drošību, sniegt atbalstu Ukrainai un mazināt ekonomiskās saites ar Krieviju. pic.twitter.com/XKHrJ8jq3C— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) November 7, 2024
