В ответ на вызовы безопасности и экономические вызовы Европе необходимо взять на себя более активную роль в мире, чтобы отстаивать свои интересы, подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня, принимая участие в саммите Европейского политического сообщества в в столице Венгрии Будапеште.

Пресс-секретарь премьер-министра Эдите Матусевича сообщила, что в четверг на саммите встретились 47 лидеров Европейского политического сообщества, которые обсудили вызовы европейской безопасности, в том числе агрессию России против Украины и экономическую безопасность.

"Теперь, когда изменилась геополитическая ситуация в мире, Европе нужно действовать более активно для отстаивания своих интересов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Это означает более тесное и активное сотрудничество не только Евросоюза (ЕС), но и других европейских стран", - сказала премьер.

Она считает, что решения, принятые на европейском уровне, способны дать эффективный ответит на наши общие проблемы безопасности и экономики.

"Российская агрессия в Украине продолжается. Латвия своим примером может побудить другие страны укреплять свою безопасность, оказывать поддержку Украине и сокращать экономические связи с Россией", - заявила Силиня.

Во время саммита она вела дискуссию, главной темой которой стала экономическая безопасность. В дискуссии приняли участие лидеры Армении, Эстонии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Турции, Украины и генсек НАТО. Участники дискуссии подчеркнули, что условием экономической безопасности является мир и стабильность. Поэтому необходимо более тесное сотрудничество стран и более существенные вложения в оборонную сферу.

Как подчеркнула Силиня на заключительной сессии саммита, чтобы добиться безопасности и процветания в Европе, страны должны работать вместе. Чтобы не дать России восстановить силы для продолжения войны на Украине, нужны более жесткие санкции.

Это пятый саммит Европейского политического сообщества. Наряду с 27 странами Евросоюза его посетили еще 20 стран, среди которых, например, Грузия, Молдова, Турция, Украина, Великобритания, Норвегия.

В конце дня Силиня отправилась на совместный ужин лидеров ЕС.