Мы не дойная корова! Власти Риги отказываются помогать деньгами бедным регионам

Политика
Дата публикации: 07.11.2024
LETA
Объединение самоуправлений Риги и Рижского региона "Rīgas metropole" призывает заморозить взносы самоуправлений в фонд выравнивания финансов, сообщила представитель объединения Инесе Озолиня.

В следующем году самоуправления столичного региона внесут в фонд почти 186 млн евро, что на 11,3 млн евро или 6,03% больше, чем в этом году. Эти самоуправления фактически являются единственными, кто перечисляет взносы в фонд, в то время как остальные самоуправления являются получателями средств. Это означает, что Рига и самоуправления столичного региона будут лишены этих средств, которые можно было использовать для развития.

Вице-мэр Риги и сопредседатель "Rīgas metropole" Эдвард Ратниекс призвал заморозить взносы в фонд в размере этого года, пока не будет изменена модель выравнивания финансов самоуправлений. "Столице придется заплатить на 5 млн евро больше, хотя мы уже раньше указывали на то, что при нынешнем росте расходов и делегировании новых функций важно не возлагать на самоуправления дополнительное финансовое бремя", - заявил он.

По его мнению, Ригу и столичный регион в настоящее время "доят до последней капли", в то же время сохраняя или даже увеличивая требования к развитию региона и его конкурентоспособности в масштабе Балтии.

Как сообщил Ратниекс, в этом году взносы в фонд перечисляют 10 самоуправлений - Рига, Адажи, Марупе, Кекава, Олайне, Ропажи, Саласпилс, Саулкрасты и Сигулда, а также Юрмала, которая не является членом организации. Остальные самоуправления Латвии являются получателями средств.

В 2025 году Рига должна внести в фонд более 138 млн евро, Марупский край - 19,7 млн евро, Ропажский край - 9,5 млн евро, Кекавский край - 7 млн евро, Адажский край - 6,9 млн евро, Саулкрастский край - 1,8 млн евро, Саласпилсский край - 1,4 млн евро, Олайнский край - 1 млн евро.

"Rīgas metropole" уже ранее заявляло, что в последние годы самоуправления столкнулись с резким ростом расходов, делегированием функций от государства самоуправлениям и введением новых функций, при этом поступления в бюджеты самоуправлений не покрывают прироста расходов.

Григорий Антонов
