Депутат от одной из правящих партий усмотрела в победе Дональда Трампа угрозу человечности.

Пока высшие должностные лица боялись опоздать со своими поздравлениями Дональду Трампу, отдельные депутаты Сейма не скрывали своего разочарования результатами американских выборов. В их числе и депутат Сейма от правящей фракции "Прогрессивные" Майрита Лусе.

"Исход выборов в США ужасный и для США, и для Латвии, и для Украины,и для окружающей среды, и для женщин, и для ЛГБТ прав и вообще просто для человечности. Европа должна быть сильной и работать вместе... " - в социальной сети X написала Майрита Лусе.

В свою очередь, один из комментаторов написал, что выборное должностное лицо (намек на депутатство Майриты Лусе) должно уважать выбор американского народа.