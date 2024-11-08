Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как решить проблему долгов за жилье 1 1062

Политика
Дата публикации: 08.11.2024
LETA
Изображение к статье: Как решить проблему долгов за жилье

В конце октября правительство поддержало подготовленные Министерством экономики поправки к законам о квартирной собственности и об управлении жилыми домами, предусматривающие введение законного поземельного бремени, то есть принципа "долг следует за квартирой".

Эти изменения повлияют на ряд вопросов, связанных с квартирной недвижимостью. С одной стороны, новые поправки наверняка затруднят процесс изучения и выбора жилья потенциальными покупателями. "С ростом числа таких квартир могут возникнуть сложности - получение новым собственником "по наследству" долгов прежнего собственника.

Понятно, что не все продавцы будут искренними и отметят это в объявлении. В результате срок на принятие решения о приобретении, который уже сейчас в среднем составляет два месяца (если на имущество правильно установлена, соответствующая рынку цена), может значительно увеличиться: потребуется дополнительно изучить вопрос о возможном долговом бремени имущества. Хотя новые поправки расширят круг лиц, которые могут требовать информацию о размере задолженности по конкретной квартире, это очередное постановление правительства, которое не только грозит затормозить восстановление рынка недвижимости, но и затруднит процесс возврата долгов", - отмечает аналитик рынка компании "Latio" Ксения Иевлева.

Для внедрения принципа "долг следует за квартирой" дополнительно подготовлены и поправки к закону об управлении жилыми домами: расширен круг лиц, которые вправе требовать справку о размере задолженности по квартире, такое право будут иметь и потенциальные покупатели квартир. Также установлено, о каких платежах можно требовать справку: в их числе и взносы собственников квартир в фонд накоплений. Минэкономики поясняет, что новое регулирование будет более эффективно защищать объединения собственников жилья, управляющих жилыми домами и поставщиков коммунальных услуг от действий собственников квартир, которые не платят за полученные услуги, а также не выполняют обязанности перед объединением собственников квартир, например, по созданию накоплений для жилого дома.

На практике складываются ситуации, при которых долг за оказанные услуги на одну квартирную собственность может негативно сказаться на получении услуг всем многоквартирным домом.

×
Читайте нас также:
#долги
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео