В конце октября правительство поддержало подготовленные Министерством экономики поправки к законам о квартирной собственности и об управлении жилыми домами, предусматривающие введение законного поземельного бремени, то есть принципа "долг следует за квартирой".

Эти изменения повлияют на ряд вопросов, связанных с квартирной недвижимостью. С одной стороны, новые поправки наверняка затруднят процесс изучения и выбора жилья потенциальными покупателями. "С ростом числа таких квартир могут возникнуть сложности - получение новым собственником "по наследству" долгов прежнего собственника.

Понятно, что не все продавцы будут искренними и отметят это в объявлении. В результате срок на принятие решения о приобретении, который уже сейчас в среднем составляет два месяца (если на имущество правильно установлена, соответствующая рынку цена), может значительно увеличиться: потребуется дополнительно изучить вопрос о возможном долговом бремени имущества. Хотя новые поправки расширят круг лиц, которые могут требовать информацию о размере задолженности по конкретной квартире, это очередное постановление правительства, которое не только грозит затормозить восстановление рынка недвижимости, но и затруднит процесс возврата долгов", - отмечает аналитик рынка компании "Latio" Ксения Иевлева.

Для внедрения принципа "долг следует за квартирой" дополнительно подготовлены и поправки к закону об управлении жилыми домами: расширен круг лиц, которые вправе требовать справку о размере задолженности по квартире, такое право будут иметь и потенциальные покупатели квартир. Также установлено, о каких платежах можно требовать справку: в их числе и взносы собственников квартир в фонд накоплений. Минэкономики поясняет, что новое регулирование будет более эффективно защищать объединения собственников жилья, управляющих жилыми домами и поставщиков коммунальных услуг от действий собственников квартир, которые не платят за полученные услуги, а также не выполняют обязанности перед объединением собственников квартир, например, по созданию накоплений для жилого дома.

На практике складываются ситуации, при которых долг за оказанные услуги на одну квартирную собственность может негативно сказаться на получении услуг всем многоквартирным домом.