Как известно, после того, как одна фирма, занимающаяся оказанием услуг общепита, разорвала арендный договор с Сеймом, депутаты - впервые в новейшей истории! - остались без своей столовой. А ведь в былые времена к услугам депутатов в зданиях Сейма были аж две столовых и два кафе! Нынче же в течении нескольких месяцев слуги народа должны были или брать с собой бутерброды или бежать в перерыве в какое-то кафе в Старой Риге. Все попытки администрации парламента найти нового арендатора столовой оказались безуспешными и в итоге была придумана "альтернатива" - киоск самообслуживания, где депутаты могут сами выбрать для своего перекуса те или иные свежие продукты. А ассортиментом сеймовского киоска сегодня ознакомились и представители латвийских сельхозпроизводителей. Ознакомились и... ужаснулись! "Это шок, это не поддается понимаю!" - сокрушаются отечественные производители. Они убедились в том, что в киоске Сейма Латвии львиная доля товаров... импортного производства. "Просто стыдно смотреть, что в Сейме - месте, где принимаются государственно важные решения, продается йогурт из Литвы, морковь из Португалии, мороженое из Франции, куриные колбаски из Польши..." - не скрывал своего возмущения председатель правления совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис.

Совет по сотрудничеству в своем заявлении призвал ответственных работников Сейма немедленно изучить ситуацию и найти решение с тем, чтобы в киоске Сейма Латвии превалировала именно местная продукция. Латвийские сельхозпроизводители убеждены: в парламентском киоске допустимы лишь такие импортные продукты и, к примеру, фрукты, которые в Латвии не производятся и не выращиваются - к примеру бананы. Как вообще могла сложиться ситуация, что в Сейме не продаются местные молочные продукты?!