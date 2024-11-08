Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крестьяне в шоке: в Сейме торгуют только импортными продуктами! 1 1015

Политика
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Крестьяне в шоке: в Сейме торгуют только импортными продуктами!

Производители сельхозпродукции призвали депутатов латвийского парламента немедленно исправить сложившуюся ситуацию и добиться, чтобы в сеймовском киоске продавались главным образом отечественные продукты.

Как известно, после того, как одна фирма, занимающаяся оказанием услуг общепита, разорвала арендный договор с Сеймом, депутаты - впервые в новейшей истории! - остались без своей столовой. А ведь в былые времена к услугам депутатов в зданиях Сейма были аж две столовых и два кафе! Нынче же в течении нескольких месяцев слуги народа должны были или брать с собой бутерброды или бежать в перерыве в какое-то кафе в Старой Риге. Все попытки администрации парламента найти нового арендатора столовой оказались безуспешными и в итоге была придумана "альтернатива" - киоск самообслуживания, где депутаты могут сами выбрать для своего перекуса те или иные свежие продукты. А ассортиментом сеймовского киоска сегодня ознакомились и представители латвийских сельхозпроизводителей. Ознакомились и... ужаснулись! "Это шок, это не поддается понимаю!" - сокрушаются отечественные производители. Они убедились в том, что в киоске Сейма Латвии львиная доля товаров... импортного производства. "Просто стыдно смотреть, что в Сейме - месте, где принимаются государственно важные решения, продается йогурт из Литвы, морковь из Португалии, мороженое из Франции, куриные колбаски из Польши..." - не скрывал своего возмущения председатель правления совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис.

Совет по сотрудничеству в своем заявлении призвал ответственных работников Сейма немедленно изучить ситуацию и найти решение с тем, чтобы в киоске Сейма Латвии превалировала именно местная продукция. Латвийские сельхозпроизводители убеждены: в парламентском киоске допустимы лишь такие импортные продукты и, к примеру, фрукты, которые в Латвии не производятся и не выращиваются - к примеру бананы. Как вообще могла сложиться ситуация, что в Сейме не продаются местные молочные продукты?!

×
Читайте нас также:
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео