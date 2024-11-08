Латвия и еще ряд стран направили письмо в Еврокомиссию с предложениями повысить импортные пошлины на товары из России, которые еще не запрещены для ввоза в ЕС.

В письмо указано, что совместными усилиями страны смогут «затруднить российский экспорт в ЕС и ослабить российскую экономику».

В сообщении также отмечено, что США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия уже ввели высокие пошлины на продукцию из России и ЕС мог бы поступить так же.

«Мы должны сделать больше, чтобы поддерживать Украину и оказывать экономическое давление на Россию. Есть надежда, что вместе мы сможем воспрепятствовать российскому экспорту в ЕС и ослабить российскую экономику. Поэтому страны-единомышленники добиваются от Европейской комиссии предложения о введении всеобъемлющих пошлин на импорт товаров из России», — заявил министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса.

Швеция вошла в число стран, подписавших письмо.