Премьер-министр примет участие в неформальном заседании Евросовета 2 727

Политика
Дата публикации: 08.11.2024
LETA
Изображение к статье: Премьер-министр примет участие в неформальном заседании Евросовета

Премьер-министр Эвика Силиня сегодня примет участие в неформальном заседании Европейского совета, свидетельствует повестка дня премьера.

Мероприятие пройдет в столице Венгрии Будапеште.

По информации, подготовленной Министерством иностранных дел, на неформальном заседании Евросовета предполагается обсудить доклад председателя Института Жака Делора и бывшего премьер-министра Италии Энрико Летты о будущем единого рынка Евросоюза (ЕС), а также доклад бывшего премьер-министра Италии и президента Европейского центрального банка Марио Драги о будущем европейской конкурентоспособности. В ходе совещания планируется утвердить декларацию о конкурентоспособности ЕС.

МИД отмечает, что полномасштабное вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года изменило среду безопасности в Европе. Уничтожая население и подрывая гражданскую инфраструктуру Украины, Россия систематически нарушает основные нормы международного права, установленные уставом ООН.

Действия России не только напрямую влияют на регион, но и приводят к глобальным геополитическим, экономическим и гуманитарным последствиям в долгосрочной перспективе. В то же время в регионе наблюдается существенный рост российской гибридной угрозы, в том числе дезинформации и кибератак. Целью гибридных действий России является подрыв единства сторонников Украины, а также усиление чувства неуверенности, подчеркнули в МИД.

Для эффективного реагирования на растущую угрозу важно способствовать устойчивости и противодействию как военным, так и гибридным угрозам, в том числе путем привлечения всего общества, подчеркнули в министерстве. Важны содействие сотрудничеству ЕС и НАТО со странами-партнерами, рост оборонного бюджета и укрепление обороноспособности, в том числе за счет развития оборонной промышленности.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
