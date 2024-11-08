К сожалению, почти каждый день из Украины приходят печальные новости – россияне продолжают продвигаться, отнимая территории и жизни украинцев. Тем временем Европа продолжает «похлопывать по плечу» Украину с мыслью – вы там держитесь! В лабиринтах же бюрократии разговоры, разговоры, разговоры... дела менее заметны.

«Именно в такие моменты я понимаю, что изменился с тех пор, как пришел в политику. Раньше я злился. Теперь мне стыдно. Жалко, что мы сидим там за столами, на трибуне и поддерживаем резолюции. Вместо того, чтобы просто делать то, что нужно. Хорошо, что конвой, по крайней мере, еще существует», - пишет депутат Европарламента Рейнис Познякс в своем микроблоге «Х».

Šādos brīžos es saprotu, ka kopš nokļūšanas politikā tomēr esmu mainījies. Agrāk mani pārņēma dusmas. Tagad kauns. Kauns, ka mēs tur sēžam pie galdiem, kāpjam tribīnēs, atbalstam rezulūcijas. Tā vietā, lai vienkārši izdarītu to, kas darāms. Labi, ka konvojs vismaz vel ir. https://t.co/fkNU8B4Knz — UkReinis Pozņaks (@poznaks) October 30, 2024

В комментариях люди выразили различные мнения по поводу публикации евродепутата.

«Рейнис, мы еще даже не прекратили торговлю с Россией. Мы не закрыли границу. Автобусы также ходят туда и обратно каждый день», - указал один из пользователей.

«Рейнис, когда ты выходишь на трибуну, громко и смело вырази весь свой стыд, чтобы кому-то другому тоже стало стыдно. Я верю, что энергия и смелость даже одного человека могут изменить толпу», - отметил другой.

«Что думают украинцы, когда видят, что Запад тягает их за нос...Ватники потихоньку побеждают…», - грустит третий.