Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Раньше я злился. Сейчас испытываю стыд», - Познякс 1 1702

Политика
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: «Раньше я злился. Сейчас испытываю стыд», - Познякс

К сожалению, почти каждый день из Украины приходят печальные новости – россияне продолжают продвигаться, отнимая территории и жизни украинцев. Тем временем Европа продолжает «похлопывать по плечу» Украину с мыслью – вы там держитесь! В лабиринтах же бюрократии разговоры, разговоры, разговоры... дела менее заметны.

«Именно в такие моменты я понимаю, что изменился с тех пор, как пришел в политику. Раньше я злился. Теперь мне стыдно. Жалко, что мы сидим там за столами, на трибуне и поддерживаем резолюции. Вместо того, чтобы просто делать то, что нужно. Хорошо, что конвой, по крайней мере, еще существует», - пишет депутат Европарламента Рейнис Познякс в своем микроблоге «Х».

В комментариях люди выразили различные мнения по поводу публикации евродепутата.

«Рейнис, мы еще даже не прекратили торговлю с Россией. Мы не закрыли границу. Автобусы также ходят туда и обратно каждый день», - указал один из пользователей.

«Рейнис, когда ты выходишь на трибуну, громко и смело вырази весь свой стыд, чтобы кому-то другому тоже стало стыдно. Я верю, что энергия и смелость даже одного человека могут изменить толпу», - отметил другой.

«Что думают украинцы, когда видят, что Запад тягает их за нос...Ватники потихоньку побеждают…», - грустит третий.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
31
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео