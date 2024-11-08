Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Соцсети вне себя: сыну Элерте нашли еще один «сладкий» пост...Опять?! 4 2549

Политика
Дата публикации: 08.11.2024
BB.LV
Изображение к статье: Соцсети вне себя: сыну Элерте нашли еще один «сладкий» пост...Опять?!

В латвийском сегменте социальных сетей поднялось очередное обсуждения по поводу трудоустройства родственников известных латвийских чиновников.

На этот раз речь вновь пошла о сыне Сармите Элерте Кришсе, который ранее уже становился героем подобных скандалов.

«Смотрите, сын Элерте Кришс Элертс получил должность представителя Латвии на Украине. На аренду квартиры можно потратить до 1317€/месяц. Был ли конкурс на эту должность?», - сказано в сообщении в социальных сетях, где также публиковано распоряжение кабмина о назначении Элертса.

В комментариях люди выражают свое возмущение по поводу новости.

«Какой конкурс, специалиста такого калибра на улице не найти. Генетически унаследованный интеллект, хорошо, что Государству удалось его уговорить. 1,3к?! За такие гроши он мог бы жить в еще более роскошных апартаментах в Сингапуре», - пишет один из пользователей.

«За такую аренду квартиры можно купить 3 FTP-дрона или один прибор ночного видения, или 5 антенн Starlink. В месяц. Каждый месяц», - возмущается другой.

«Сестры Колса, сыновья Элерте, лапсы и хелманисы, кого еще куда пристроим?», - недоумевает еще один.

«В общем, он «работал» только в местах, организованных его матерью. Не человек, сделавший себя сам, а мальчик, которого создала мама...», - считает четвертый.

Читайте по теме: Как сын Элерте без опыта старшим экспертом минобразования стал?

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
33
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео