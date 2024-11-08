На этот раз речь вновь пошла о сыне Сармите Элерте Кришсе, который ранее уже становился героем подобных скандалов.

«Смотрите, сын Элерте Кришс Элертс получил должность представителя Латвии на Украине. На аренду квартиры можно потратить до 1317€/месяц. Был ли конкурс на эту должность?», - сказано в сообщении в социальных сетях, где также публиковано распоряжение кабмина о назначении Элертса.

Skat, Ēlertes dēls Krišs Ēlerts ticis pie LV pārstāvja Ukrainā amata. Dzīvokļa īrei var tērēt līdz 1317€/mēn🤯💵💶💴



Bija izsludināts kāds konkurss uz šo vietu? ☎️ pic.twitter.com/tRqmvEWyow — Spalvainais_influenceris (@spalvainais_i) November 8, 2024

В комментариях люди выражают свое возмущение по поводу новости.

«Какой конкурс, специалиста такого калибра на улице не найти. Генетически унаследованный интеллект, хорошо, что Государству удалось его уговорить. 1,3к?! За такие гроши он мог бы жить в еще более роскошных апартаментах в Сингапуре», - пишет один из пользователей.

«За такую аренду квартиры можно купить 3 FTP-дрона или один прибор ночного видения, или 5 антенн Starlink. В месяц. Каждый месяц», - возмущается другой.

«Сестры Колса, сыновья Элерте, лапсы и хелманисы, кого еще куда пристроим?», - недоумевает еще один.

«В общем, он «работал» только в местах, организованных его матерью. Не человек, сделавший себя сам, а мальчик, которого создала мама...», - считает четвертый.

