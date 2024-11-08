Власти Латвии придумали правила для рождения хорьков и щенков 2 2373

Дата публикации: 08.11.2024
Изображение к статье: Власти Латвии придумали правила для рождения хорьков и щенков

Министерство земледелия подготовило правила по размножению домашних животных. Они будут распространяться на любое физическое или юридическое лицо - у собаки, кошки или домашней хорька которого будут рождаться детеныши.

Напомним в этой связи: 1 июля этого года вступили в силу обширные поправки к закону «О защите животных», предусматривающие, что с 1 января 2025 года вступают в силу более строгие требования к содержанию, размножению и отчуждению домашних животных.

Но сейчас на общественное обсуждение выставлены правила, которые дополняют закон ещё более строгими требованиями.

Учет и контроль

Проект правил предусматривает, что самки собаки могут использоваться для размножения, начиная со второй течки, а кошка должна быть в возрасте не менее 10 месяцев и иметь полностью сформированный скелет.

Еще один запрет: самок нельзя использовать для спаривания или осеменения в период грудного вскармливания.

Самкам собак, у которых за два года было три беременности подряд, включая мертворожденные пометы, должны получить перерыв от беременностей на срок не менее года.

Для размножения также запрещено использовать собак и кошек, у которых было кесарево сечение.

Собаки, достигшие возраста восьми или более лет, и кошки, достигшие шести или более лет, перед размножением должны быть проверены ветеринарным врачом.

Обучение и тесты для хозяев

Все содержатели животных должны получить специальное образование, которое нужно будет обновлять раз в 10 лет.

Минимальная продолжительность обучения составит шесть часов, и по его завершении нужно пройти письменный тест, ответив на 60 вопросов. Проект правил предполагает, что проверка будет считаться пройденный, если будет допущено не более четырех ошибок.

Жилплощадь и гигиена

Согласно проекту правил помещения, оснащение и инвентарь для питомцев должны быть подходящими для вида животных, легко моющимися, чистящимися и дезинфицируемыми.

И в частности:

  • Насколько это возможно, помещения, оборудование и инвентарь должны быть защищены от паразитов и насекомых, и в соответствии с необходимостью должны быть обеспечены его дератизация и дезинсекция.

  • Если это необходимо, то помещение должно быть дезинфицировано подходящим для мест содержания животных дезинфицирующим средством.

  • Собственник животных должен разработать план мероприятий по чистке и дезинфекции помещений, оснащения и инвентаря.

  • Необходимый для ухода за животными инвентарь и дезинфицирующие средства должны храниться в отдельном помещении или месте, физически отделенном от предусмотренных для содержания животных и хранения корма помещений или мест.

  • Собственник или держатель животных должен оборудовать также помещения или выделенные места для размещения больных и раненых животных.

  • Проектом правил также предусмотрены дополнительные требования к сиделке для животных, если собственник использует эти услуги.

Уходом за животными должно заниматься лицо, обученное правилам хорошего содержания и охраны животных, которое понимает биологическое поведение и физиологические и этологические потребности животных, способно распознавать проявления животных, в том числе любые признаки страданий, и принимать соответствующие меры по уменьшению страдания.

Животные с признаками болезни, которые ранены или хорошее содержание которых находится под угрозой, без промедления должны быть перемещены в отдельное помещение или место и при необходимости незамедлительно обеспечено ветеринарно-медицинское обслуживание.

Антон Городницкий
