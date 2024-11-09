Государственный бюджет 2025: обещания безопасности и роста за счет бедных? 1 1092

Политика
Дата публикации: 09.11.2024
BB.LV
Высшие чиновники страны назвали госбюджет следующего года бюджетом безопасности, конкурентоспособности и перемен, которые позволят жить в лучшей и более безопасной стране.

Омбудсмен, ознакомившись с планируемыми изменениями в законодательстве, выражает обеспокоенность условиями и качеством жизни беднейшей части населения Латвии в будущем, поэтому призывает Сейм тщательно оценить, является ли оно социально ответственным и соразмерным сократить социальную поддержку беднейшей части населения Латвии в нынешней экономической ситуации. Изменения коснутся как бедных жителей, в том числе получателей пособий по гарантированному минимальному доходу (ГМД), так и жителей с низкими доходами. Их положение может ухудшиться из-за запланированных поправок к закону, которые являются частью государственного бюджета следующего года.

«Я понимаю, что за счет повышения гарантированного порога минимального дохода Сейм надеется восполнить ранее выявленные Конституционным судом недостатки, однако я обосновал опасения, станет ли больше денег в кошельках бедняков. Таким образом, цель Решение Конституционного суда не будет достигнута. Я считаю, что финансовые возможности государства не могут служить единственным критерием при решении вопросов, связанных с обеспечением основных потребностей, таких как питание и жилье», - подчеркивает омбудсмен Юрис Янсонс.

В следующем году порог ГМД планируется повысить на 15 евро, согласно поддержанным правительством законопроектам, решение по которым должен будет принять Сейм вместе с бюджетным пакетом на следующий год. В целом повышение порога ГМД (на два процентных пункта) можно оценить положительно, однако можно прогнозировать, что оно все равно не обеспечит бедному человеку достаточной поддержки для удовлетворения основных потребностей - особенно продуктов питания, по мнению омбудсмена.

