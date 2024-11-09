«То, что происходит сейчас – это абсурд, я никогда не видел таких времен. Например, министерством финансов управляют государственные служащие, потому что министры ничего не делают. Чиновники вызывают других министров и все договариваются», - говорит Юргис Лиепниекс, аналитик политических процессов, писатель, в программе TV24 "Kartības rullis".

Он формулирует то, что, по его мнению, на самом деле является большой проблемой всего правительства.

«У нас техническое правительство, оно не проводит никакой политики, принимает какой-то бюджет, в принципе такой же, как и в прошлом году, что-то немного меняет. Политики не принимают никаких политических решений. К сожалению, так нельзя, происходит стагнация», - считает обозреватель политических процессов.

Доходы консолидированного госбюджета за первые девять месяцев этого года составили 13,1 млрд евро, а расходы - 12,5 млрд евро, что создало профицит в 607 млн евро по сравнению с профицитом в 58,5 млн евро за девять месяцев прошлого года. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве финансов.