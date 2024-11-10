Проект направлен на то, чтобы лица, имеющие права категории "В", могли получить права категории "D" на управление автобусом с 18 лет, без необходимости предварительного получения прав категории "С1" или "D1".

В проекте отмечается, что в последние годы не только в Европе, но и во всем мире ощущается нехватка рабочей силы в секторе пассажирских перевозок автобусами. В Латвии на рынке труда спрос на эту профессию больше, чем предложение.

По данным Минсообщения, в Латвии 6049 действующих прав категории "D", 8921 прав категории "DE", 8197 прав категории "D(95)" и 16 284 прав категории "DE(95)".

Одна из главных причин нехватки профессиональных водителей автобусов состоит в том, что более двух третей всех водителей автобусов - это люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Действующая нормативная база предусматривает, что лицо, имеющее права категории "B", для получения прав категории "D" должно сначала пройти курс на права "C1" или "D1", а затем курс на получение категории "D".