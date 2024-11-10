Во вторник, 12 ноября, правительство рассмотрит подготовленный Министерством сообщения проект правил, предусматривающей облегчение условий получения водительского удостоверения категории "D", необходимого для управления автобусом.
Проект направлен на то, чтобы лица, имеющие права категории "В", могли получить права категории "D" на управление автобусом с 18 лет, без необходимости предварительного получения прав категории "С1" или "D1".
В проекте отмечается, что в последние годы не только в Европе, но и во всем мире ощущается нехватка рабочей силы в секторе пассажирских перевозок автобусами. В Латвии на рынке труда спрос на эту профессию больше, чем предложение.
По данным Минсообщения, в Латвии 6049 действующих прав категории "D", 8921 прав категории "DE", 8197 прав категории "D(95)" и 16 284 прав категории "DE(95)".
Одна из главных причин нехватки профессиональных водителей автобусов состоит в том, что более двух третей всех водителей автобусов - это люди предпенсионного и пенсионного возраста.
Действующая нормативная база предусматривает, что лицо, имеющее права категории "B", для получения прав категории "D" должно сначала пройти курс на права "C1" или "D1", а затем курс на получение категории "D".
