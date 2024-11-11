Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Выступая в честь Дня Лачплесиса, Ринкевич рассказал, что такое свобода 2 1386

Политика
Дата публикации: 11.11.2024
LETA
Изображение к статье: Выступая в честь Дня Лачплесиса, Ринкевич рассказал, что такое свобода
ФОТО: LETA

Давайте всегда помнить, что независимость, свобода, демократия и безопасность - это результат мучительных жертв и тяжелого труда, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая сегодня у памятника Свободы в День Лачплесиса.

У памятника Свободы в Риге состоялась торжественная смена почетного караула, после чего выступил президент Латвии и состоялось дефиле оркестра штаба Национальных вооруженных сил и солдат Службы государственной обороны. Посмотреть на мероприятие пришли несколько сотен человек, в том числе школьники.

В своей речи Ринкевич сказал, что в День Лачплесиса мы чтим память павших в боях за свободу и чествуем кавалеров ордена Лаччлесиса, и сегодня мы особенно ценим наши традиции, одна из которых - почетный караул у памятника Свободы. 18 ноября 1935 года у памятника впервые был выставлен Почетный караул, и именно в День Лачплесиса 32 года назад солдаты почетного караула встали на стражу памятника и Рижского замка.

Как во время борьбы за свободу, так и сегодня, когда мы защищаем независимость, в основе всего лежит мужество: мужество защищать страну как на профессиональной, так и на добровольной службе, мужество поддерживать и помогать ближним, мужество следовать правильным, а не обычным путем. Свобода - это мужество и ответственность каждого из нас, сказал Ринкевич.

×
Читайте нас также:
#Эдгар Ринкевич
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
2
0
0
11
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео