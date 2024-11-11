Давайте всегда помнить, что независимость, свобода, демократия и безопасность - это результат мучительных жертв и тяжелого труда, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, выступая сегодня у памятника Свободы в День Лачплесиса.

У памятника Свободы в Риге состоялась торжественная смена почетного караула, после чего выступил президент Латвии и состоялось дефиле оркестра штаба Национальных вооруженных сил и солдат Службы государственной обороны. Посмотреть на мероприятие пришли несколько сотен человек, в том числе школьники.

В своей речи Ринкевич сказал, что в День Лачплесиса мы чтим память павших в боях за свободу и чествуем кавалеров ордена Лаччлесиса, и сегодня мы особенно ценим наши традиции, одна из которых - почетный караул у памятника Свободы. 18 ноября 1935 года у памятника впервые был выставлен Почетный караул, и именно в День Лачплесиса 32 года назад солдаты почетного караула встали на стражу памятника и Рижского замка.

Как во время борьбы за свободу, так и сегодня, когда мы защищаем независимость, в основе всего лежит мужество: мужество защищать страну как на профессиональной, так и на добровольной службе, мужество поддерживать и помогать ближним, мужество следовать правильным, а не обычным путем. Свобода - это мужество и ответственность каждого из нас, сказал Ринкевич.