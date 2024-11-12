После утверждения запланированных налоговых изменений среднестатистическая латвийская семья получит дополнительные сто евро в семейный бюджет, но, по расчетам, налоги и инфляция съедят их четырехкратно.

Полгода назад мы подсчитали, сколько среднестатистическое домохозяйство платит налогов, и сделали это сейчас с учетом того, какие налоговые изменения планируются. Получается, нам придется платить налогов на 102,38 евро меньше.

Во всех расчетах используются только средние зарплата и средняя пенсия за 2023 год. В нашем понимании среднестатистическая семья в стране состоит из двух работающих - родителей, получающих среднюю зарплату (по данным ЦСУ за 2023 год), двух пенсионеров (бабушек и дедушек), получающих среднюю пенсию по статистике того же года, и двоих детей, которые считаются иждивенцами. Мы учитываем только самые большие налоги - налог на добавленную стоимость (НДС), подоходный налог с населения (ПНН) и обязательные взносы государственного социального страхования.

Никакие другие налоги и сборы не учитываются. В начале этого года два работающих платят налогов, включая социальные отчисления работодателя, 1458,44 евро, а два пенсионера - 6,56 евро. Теперь, принимая во внимание ожидаемые налоговые изменения и придерживаясь среднего заработка 2023 года, эти же люди будут платить 1362,62 евро.

Вывод - с предстоящими налоговыми изменениями среднестатистическая семья будет платить налогов на 102,38 евро меньше, а если разделить на шесть членов семьи, то на 17,06 евро. Однако, учитывая инфляционный эффект предыдущих лет, государственный подарок среднестатистической семье составляет около 100 евро, а снижение покупательной способности - около 400 евро.