«Думаю, я не единственный, кто скажет, что такой план невозможен. Разрешить этот конфликт за 24 часа невозможно. Здесь следует понимать, что Трамп – избранный президент. Инаугурация состоится в январе. У него еще есть два месяца, чтобы завершить соответствующую подготовку. Теперь все понимают, что нужно говорить с Трампом, а не с Байденом. Понятно, что все эти вопросы теперь будут решаться с Трампом, Байден просто продолжит какие-то действия - может быть, он передаст еще один пакет военной помощи, но в принципе это все», - подчеркнул Раев.

Эксперт заявил, что политики как на Западе, так и на Востоке понимают, что с Трампом необходимо начать разговаривать. Что касается возможного прекращения боевых действий на Украине, Раев заявил, что есть три сценария, показав во время передачи карту, на которой обозначена «серая зона, которую России должна будет отдать». Также говорят о буферной зоне, в которой будут располагаться миротворцы из стран Азии и Южной Америки.

«Я считаю, что этот план нереален. Я думаю, что это пробная бомба, чтобы посмотреть, какой будет реакция на все это. Ну реакция такая, что ни Зеленский, ни Путин положительно не отреагировали на эти инициативы», - проанализировал Раев.