«Победа Украины - приоритет для Евросоюза. Ощутить цену должен и Китай», - Кая Каллас

Дата публикации: 12.11.2024
Deutsche Welle
Изображение к статье: «Победа Украины - приоритет для Евросоюза. Ощутить цену должен и Китай», - Кая Каллас

Кандидат на должность главы дипломатии ЕС призвала продолжить поддержку Украины и заявила о приоритетности этой задачи для Евросоюза.

Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Европейского Союза продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется в ее оборонительной войне против России. "Победа Украины - приоритет для всех нас", - заявила Каллас во вторник, 12 ноября, на слушаниях в Европарламенте по утверждению ее кандидатуры на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По ее словам, в настоящее время ситуация на поле боя "очень сложная". "Именно поэтому мы должны продолжать работать каждый день. Сегодня, завтра и так долго, как потребуется, и предоставлять Украине столько военной, финансовой и гуманитарной помощи, сколько необходимо", - сказала Кая Каллас, добавив, что "это должно подкрепляться указанием на четкий путь вступления Украины в ЕС".

Она подчеркнула, что Европа, поддерживая Украину, защищает свою безопасность и принципы, на которых основан ЕС, а также международный правопорядок.

Призыв к более жесткому курсу ЕС в отношении Китая

Кандидат на пост главы дипломатии ЕС отметила скрытую роль Китая в конфликте. "Без поддержки со стороны Китая Россия не смогла бы продолжать войну с прежней силой. Китай также должен ощутить на себе более высокую цену", - сказала Каллас, не вдаваясь в подробности.

Как указывает агентство dpa, новый состав Еврокомиссии теоретически может предложить ввести новые санкции против китайских компаний, поставляющих в Россию товары военного назначения. Ограничительные меры должны быть единогласно приняты государствами ЕС.

По словам Каи Каллас, для Евросоюза крайне важно стать менее зависимым от Китая в экономическом плане. "Наша зависимость от Китая в ключевых секторах - это слабое место", - заявила она, отметив, что Китай теперь "скорее конкурент и системный соперник, чем партнер".

Одновременно политик подчеркнула важность сотрудничества между США и Евросоюзом. "ЕС и США сильнее и безопаснее, когда мы работаем вместе", - сказала Каллас.

Необходимость инвестировать в европейскую оборону

Перед лицом угроз со стороны России и ряда других стран Европа должна значительно расширить свою оборону, продолжила Каллас в ходе слушаний. "Мы не можем мириться с тем, что Россия, Иран и Северная Корея производят больше оборудования и боеприпасов, чем все евроатлантическое сообщество, - заявила она. - Поэтому мы должны больше инвестировать в оборону и брать на себя большую ответственность".

На посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна сменить Жозепа Борреля. Тот в ходе визита в Киев 9 ноября также заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны ЕС.

#война РФ и Украины #Евросоюз
Видео