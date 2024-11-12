Латвия должна быть среди тех европейских стран, которые активно выступают за такое нормативное регулирование, которое предусматривает надежный, но в то же время простой обмен данными с соблюдением высоких стандартов конфиденциальности, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с директором Государственной инспекции данных Екатериной Мацук.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече стороны обсудили актуальную ситуацию и возможные способы безопасного обмена данными между государственными учреждениями, исследователями и предприятиями частного сектора.

Ринкевич упомянул гибкость регулирования и возможности отступления в отношении инновационных, в том числе проектов по применению искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что защита личных данных однозначно является важной функцией Государственной инспекции данных и чрезвычайно важно уметь обеспечить жителям Латвии качественную и прозрачную безопасность данных частных лиц.

По его мнению, необходимо проверить, не является ли существующее регулирование в некоторых моментах излишне жестким. Президент указал на постепенное осознание на уровне Евросоюза того, что необходимо уметь согласовывать высокие стандарты защиты данных с необходимостью развития исследований и инноваций, чтобы Европа не отставала от других регионов мира.