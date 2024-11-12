Зря писали! Правительство отклонило все бюджетные предложения депутатов 1 909

Дата публикации: 12.11.2024
Фото - Valsts kanceleja

Решено, что проект бюджета-2025 Сейм в окончательном чтении будет принимать минимум два дня, но при этом обсуждение будет длиться самое позднее - до вечера.

Итак, сегодня обошлось без сюрпризов: правительство продолжило прошлогоднюю традицию и отклонило все без исключения поправки депутатов Сейма как к проекту бюджета-2025, так и к сопровождающим бюджет законопроектам. Кабмин поддержал только отдельные предложения министерств - в рамках перераспределения средств внутри самих бюджетов министерств.

Таким образом, можно считать, что депутаты зря тратили время на подготовку своих бюджетных предложений - в общей сложности было подано 425 предложений и всех их правительство забраковало. Впрочем, это не удержит парламентариев от того, чтобы долго отстаивать свои поправки с трибуны Сейма. Да, процесс принятия бюджета уже во втором, окончательном чтении, начнется на внеочередном пленарном заседании Сейма 4-го декабря. А когда этот процесс закончится - точно неизвестно! На сей раз решено, что дебаты будут проходить только до вечера (или до 20, или до 21.00), и это значит, что обсуждение может занять два-три дня... или даже больше. Отсюда можно сделать вывод, что бюджет будет принят самое раннее - 5-го декабря вечером.

Автор - Абик Элкин
