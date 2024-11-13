Естественная убыль

Свой доклад о демографической ситуации в стране Министерство благосостояния начинает с с прогноза Евростата. По его данным, население Латвии продолжит сокращаться и в период с 2022 по 2070 год уменьшится на треть или до 1,3 миллиона человек.

Как отмечает уже сам Минблаг, естественный прирост населения является отрицательным в Латвии с 1991 года и достиг своего максимального отрицательного уровня в 2021 году.

Сальдо миграции, или разница между прибывающим (иммиграция) и выбывающим (эмиграция) населением, отрицательная с 1989 года. Правда, два года назад было зафиксировано положительное сальдо миграции, в основном за счет приезда украинских беженцев.

С 1993 года доля населения старше трудоспособного возраста превышает долю детей и подростков. Это означает, что в будущем численность населения трудоспособного возраста будет еще меньше, а демографическое давление возрастет, пугает Минблаг.

В докладе отмечается, что на сокращение численности населения трудоспособного возраста в Латвии значительное влияние оказала миграция, которая продолжит увеличивать нагрузку на систему социального обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому ожидается значительный рост спроса на услуги здравоохранения и долгосрочного ухода.

С 1990 года в Латвии не достигается коэффициент воспроизводства населения, необходимый для нормального замещения поколений. В прошлом году в Латвии родилось 14 490 детей, что на 1464 или 9,2% меньше, чем в 2022 году, и на 2930 или 16,8% меньше, чем в 2021 году. Коэффициент рождаемости снижается ускоренными темпами и является самым низким за последнее столетие, говорится в докладе.

Работать будет некому

Чиновники также подчеркивают, что сокращение в Латвии числа женщин детородного возраста – крайне негативная тенденция, которая отрицательно скажется и на экономической ситуации.

Кроме того, к 2070 году средняя продолжительность жизни мужчин в Латвии увеличится до 82,5 лет, что на 12 лет больше, чем прогнозируемая средняя продолжительность жизни в 2022 году. В тот же период ожидаемая продолжительность жизни женщин увеличится с 79,8 до 88,4 лет.

«По мере старения населения малому числу работников придется покрывать пенсионные расходы большого числа пенсионеров, а также потребности в здравоохранении и долгосрочном уходе», – подытоживает неприятные перспективы латвийское министерство.

Все можно изменить

Добавим от себя, что Евростат свой прогноз роста/снижения численности населения делает исходя из существующей ситуации, просто проектируя ее на будущее. Статистика не умеет предсказывать то, что еще не случилось. Если латвийское правительство примет решение о завозе в страну рабочей силы в достаточном количестве, то Евростат тут же сменит свой прогноз на положительный и покажет, что население Латвии к 2070 году вырастет на столько-то сотен тысяч человек.

Этот инструмент, миграцию, латвийские власти пока не использовали, а других инструментов в развитых странах и не существует. Нигде в Европе нет естественного воспроизводства населения, никакие пособия не помогают, поэтому число жителей растет только за счет приезжих. Так что латвийские власти могут, если захотят, изменить демографическую ситуацию в лучшую сторону буквально за день, приняв соответствующие законы. Правда, за этих мигрантов придется еще побороться путем предоставления им разных льгот. На фоне Швеции и Германии ЛР конкуренцию сильно проигрывает, и все завезенные рабочие руки быстро разбегутся, если им не дать на лапу.

Что касается увеличения продолжительности жизни, то странно это преподносить как беду. Данный показатель, как долго живут люди, самый яркий индикатор качества жизни в любой стране, то, к чему все всегда стремятся и будут стремиться. Кто недоволен тем, что он долго живет? Хорошо хоть, что министерство не предлагает мер по уменьшению числа прожитых лет жителями Латвии.

Есть ли у вас план?

Так что же чиновники предлагают, чтобы улучшить демографический баланс в государстве? Названных мер довольно много. В частности, предлагается предоставлять услуги детского сада детям с одного года жизни, включая бесплатное питание.

Министерство также хочет принимать в муниципальный детский сад детей, которые не проживают в данном самоуправлении, но родители там работают. Предлагает расширить группы, для которых прием в детские сады должен быть приоритетным, например, дети, чьи родители имеют функциональные нарушения, дети из многодетных семей и дети, воспитываемые одним взрослым.

Министерство также предлагает создать более широкую систему присмотра за детьми дошкольного возраста, включая кратковременный присмотр, рекомендует подумать о предоставлении таких услуг по присмотру вне времени работы детских садов и после окончания уроков в начальной школе, а также для детей, чьи родители имеют ненормированный рабочий день.

Некоторые меры направлены на улучшение доступа к дородовому, родовому и послеродовому уходу и поддержке молодых родителей. Например, Минблаг поощряет введение детского приданого, профилактической программы здравоохранения во время беременности и в послеродовой период, чтобы способствовать положительному опыту молодых семей, а также создание сети менторов в самоуправлениях для молодых и будущих родителей.

Министерство также предлагает оплачивать три медицинские процедуры оплодотворения, если первая оказалась неудачной. В настоящее время после одной неудачной ЭКО оплачивается еще одна процедура.

В целях обеспечения финансовой стабильности семей Минблаг предлагает увеличить различные пособия, связанные с рождением ребенка, а также пересмотреть целевые группы и объекты взносов социального страхования.

Среди других мер – расширение доступа детей к медицинским услугам, повышение устойчивости пожилых людей к рынку труда, мотивация и вовлечение экономически неактивного населения в рынок труда и т. д.

Придется подождать

Заметим, однако, что со своими идеями Минблаг появился уже после того, как в правительстве был утвержден проект госбюджета на 2025 год. То есть вышеуказанные меры раньше 2026 года не могут быть приняты, так как большинство из них потребуют дополнительного финансирования.

И не факт, что это дополнительное финансирование будет выделено в будущем году. Сейчас, как известно, у государства другие приоритеты: пушки вместо масла. Так что с улучшением демографии придется подождать.