Мы продолжим говорить, думать и смотреть, что делать, чтобы улучшить демографическую ситуацию, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич, не обозначив конкретных планов действий.

По словам президента, финансовая поддержка играет немаловажную роль в улучшении демографической ситуации, но необходимо учитывать и другие факторы, такие как нынешняя нестабильная ситуация в мире и агрессия России против Украины, которая занимает умы многих людей.

Он сообщил, что тревожная демографическая динамика обсуждалась с премьер-министром, а также на прошлой неделе на заседании Совета по делам демографии.

"Мы продолжим говорить с премьер-министром, думать и смотреть, что делать, чтобы эта крайне негативная тенденция закончилась и началось какое-то улучшение", - сказал президент на пресс-конференции.

Силиня отметила, что демографическая политика не разрабатывалась на государственном уровне много лет, поэтому в настоящее время основной упор делается не только на ребенка и мать, но и на качество жизни человека, например, чтобы в течение жизни ему были доступны арендное жилье, различные услуги и образование. Также важно позаботиться о пожилых людях, чтобы они могли активно участвовать в рынке труда и жить качественной жизнью.

"Это наша экономика, это наша жизнь. Это поддерживает и молодые семьи, если у нас есть трудоспособные родители, которые могут по-прежнему вносить вклад не только в себя, но и в национальную экономику, не теряя качество жизни", - сказала премьер-министр.

По последним данным Центрального статистического управления, за девять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 9 716 новорожденных, что на 12,7% или на 1 419 меньше, чем годом ранее. Впервые за девять месяцев число рождений в Латвии не достигло 10 000.