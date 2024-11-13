Политик довольна действующей коалицией и не видит рисков для ее дальнейшего существования, даже несмотря на участие в муниципальных выборах депутата Олега Бурова, обеспечивающего коалиции 52-й голос.

У оппозиции очень большое желание подорвать это правительство, уверена Силиня, которая добавляет, что ей кажется интересной позиция "Объединенного списка" в связи с сотрудничеством с отдельными коалиционными партиями.

Силиня отметила, что в целом у правительства есть ряд важных задач, в том числе понять, как продолжать реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica", которому не хватает финансирования во всех странах Балтии. От Министерства сообщения ожидается доклад о дальнейших сценариях. При этом Силиня напоминает, что никто не мог предугадать ни недавнюю пандемию, ни войну в Украине, что существенно повлияло на стоимость проекта. В то же время коммуникация с предыдущим правительством об актуальной ситуации была недостаточной, поэтому Силиня надеется, что в ее правительстве этого не повторится.