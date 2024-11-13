Если бы не поднятый неправительственными организациями и сеймовской оппозицией шум, то, вполне возможно, эти скандальные поправки в Закон об уголовном процессе уже были бы приняты аккурат… к государственному празднику. Этакий подарок латвийцам на 18-е ноября!

Но из-за волны негодования политикам пришлось притормозить процесс принятия этой законодательной «бомбы».

Было ваше — стало наше

Речь идет о подготовленных минюстом поправках в Закон об уголовном процессе. Поправки предусматривают, что если следователь в рамках уголовного процесса приходит к выводу, что акции общества капитала (читай — компании) или кооперативного общества необходимо арестовать, то он может (с согласия следственного судьи) передать акции в управление государственной компании Possessor, и эта госкомпания фактически заменяет акционера (собственника) компании со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями (кроме права получать дивиденды).

О спорности (мягко говоря!) такого законодательного решения говорит хотя бы тот факт, что процесс согласования поправок занял… три года, но в итоге поправки так и не были согласованы!

В результате чиновникам минюста (и, судя по всему, не только чиновникам, но и политикам) это все надоело и законопроект был направлен в Сейм от минюста, даже минуя решение правительства.

Более того, министры экономики, внутренних дел и финансов уже поспешили написать в профильную комиссию Сейма письма о том, что они не против принятия данных поправок, в том числе и в срочном порядке! Да, минюст еще и призвал Сейм принять предлагаемые изменения в срочном порядке, то есть в двух чтениях и стало быть — без детального обсуждения!

Возникает вопрос: если три года чиновники минюста «терпели» и не кричали, что «пожар, пожар», то что же такое в последнее время случилось, что вдруг понадобилось принимать законопроект в срочном порядке?

Видимо, лоббисты (а без них здесь наверняка не обошлось) пришли к выводу, что сейчас — самое подходящее время, чтобы быстренько протащить спорные поправки через парламент.

Во-первых, депутаты заняты процессом принятия бюджета и им не до каких-то специфических поправок минюста, а во-вторых — в парламенте царит предпраздничное настроение и депутаты могут вполне проголосовать за срочное принятие поправок, в которых непрофессиональным юристам даже трудно и разобраться.

Однако первоначальный план лоббистов явно провалился. Единым фронтом против поправок выступила и сеймовская оппозиция, и представители работодателей и предпринимателей, и совет присяжных адвокатов, и эксперты в области коммерческого права…

И сейчас попытаемся разъяснить, почему.

Под полное управление чиновников

Итак, представьте, что в отношении фирмы Х начат уголовный процесс. А сделать это в Латвии — проще простого.

На каком-то этапе расследования следователь решает, что акции, дабы не допустить их «разбазаривания» и чтобы потом можно было бы, что взыскивать с фирмы в качестве ущерба государству и третьим персонам, следует арестовать и передать в управлении, к примеру, специалистам Possessor. Следственный судья дает добро на такой арест и передачу акций и в права акционеров вступают представители Possessor.

Где гарантия, что эти специалисты разбираются в конкретном бизнесе — например, в сельскохозяйственном или по продаже медицинского оборудования. Однако «новые акционеры» получают все права, которые имел теперь уже «бывший» акционер (собственник) компании — назначать акционерные собрания и менять совет, и правление компании, менять стратегию предприятия, принимать решение о продаже акций в случае, если создается «ощущение», что они могут стремительно терять свою стоимость.

При этом «бывший» собственник теряет все права — собирать акционерные собрания, решать вопросы по составу правления и совета, получать информацию о работе компании, подавать иски о взыскании ущерба с членов правления компании…

А кто ответит за ущерб?

А теперь представим, что в итоге расследования, окажется, что… нет состава преступления и уголовный процесс будет прекращен. Или в итоге суд полностью оправдает подозреваемого. Лет через 5-7… И что тогда?

Если окажется, что к этому моменту бизнес уже доведен до ручки или акции вообще проданы, то есть компания уже имеет других владельцев? Кто за это ответит? Кто будет компенсировать бывшему собственнику ущерб, нанесенный теми, кто «умело» управлял компанией?

Многие предприниматели усматривают в этих поправках попытку своего рода рейдерского захвата бизнеса. Возникает вопрос: а нельзя ли по-другому решить проблему управления арестованными акциями?

Во-первых, социальные партнеры правительства полагают, что вполне вообще можно обойтись без такого нового правового регулирования. Ведь и сегодня суд на основании просьбы следователя может арестовать акции компании и в результате акции нельзя отчуждать и закладывать, но при этом бизнес продолжает работать и акционер несет ответственность за свои действия.

Во-вторых, если уже есть желание взять бизнес «под контроль» государства, не допустив умышленного доведения его до банкротства, то можно подготовить поправки о том, что тот же Possessor осуществляет надзор за компанией и без согласования с Possessor нельзя принимать, к примеру, решение о ликвидации компании, смене бизнес-модели, заключения определенных финансовых договоров, продаже имущества, основных средств и т. п.

«Бомбу» остановили, но борьба впереди

Так или иначе, но скандальные поправки наскоком принять не удалось. Юридическая комиссия Сейма уже решила, что будет рассматривать поправки минюста в обычном порядке — в трех чтениях.

Впрочем, радоваться рано — наверняка те, кто заинтересованы в возможности погреть руки на чужом добре, будут настойчивы.

Справедливости ради отметим, что и у части правящих депутатов Сейма, кажется, есть понимание, что в таком виде поправки принимать нельзя. Они действительно напоминают способ захвата чужого имущества и выглядят сегодня, как попытку грубо нарушить основные права человека.