«Слишком послушный клерк»: власти хотят снять одного из самых главных чиновников Латвии

"Янис Рейрс может стать президентом Банка Латвии", - фото нынешнего руководителя Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) публикует Neatkarīgā на фоне исторического здания под чугунными орлами, в Старой Риге.

Незадолго до Рождества, 21 декабря, истекают полномочия нынешнего главы Банка Латвии Мартиньша Казакса. Несмотря на то, что он дал понять о готовности еще раз занять ответственный пост, «в политической среде единодушия о его приемлемости на данной должности нет».

«У «Единства» есть серьезные претензии к Казаксу», - пишет обозреватель Бенс Латковскис. В частности, руководителя БЛ считают разделяющим ответственность за постоянный уже в течение полугода спад ВВП республики.

«В экономических мозговых центрах выкристаллизовалась идея, что основной причиной экономических проблем Латвии есть недостаточное кредитование со стороны банков. Банки кредитуют чрезвычайно стеснительно, по невыгодным процентам, только с хорошим обеспечением. В свою очередь президент БЛ, под надзором коего есть банковский сектор Латвии, в этом виноват. Он неспособен принудить/уговорить/договориться с банками, чтобы те облегчили условия кредитования и более денег вливали бы в народное латвийское народное хозяйство. Бытовым языком говоря: Казакс слишком мягкий. Не может он со «шведскими боссами» говорить с позиций силы. Не способен из себя выжать «врожденный» дух послушного банковского клерка».