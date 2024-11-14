Baltijas balss logotype

В Латвии может появиться еще один праздничный день 2

Политика
Дата публикации: 14.11.2024
LETA
В Латвии может появиться еще один праздничный день

Сейм в четверг передал на рассмотрение комиссии по правам человека и общественным делам поправки к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях", которые предусматривают включение Дня Лачплесиса в список государственных праздничных дней.

Поправки подало Национальное объединение, которое отмечает, что включение Дня Лачплесиса в список установленных законом государственных праздничных дней позволит отмечать его более полноценно.

Каждый год 11 ноября на государственном уровне и в самоуправлениях проходят мероприятия, посвященные борьбе Латвии за свободу и чествованию латышских солдат. Если День Лачплесиса станет официальным праздником, жители, в том числе дети и молодежь, смогут активнее участвовать в мероприятиях, что будет способствовать развитию патриотизма и повышению информированности о Национальных вооруженных силах и их значении сегодня, подчеркивает Нацобъединение.

Авторы законопроекта также отмечают, что во многих странах дни, посвященные армии, ветеранам и борцам за свободу, также имеют статус государственного праздника.

#праздник #день лачплесиса
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
3
10

Комментарии (2)

  • УС
    Уитя Синий
    14-го ноября

    Давайте лучше,день Украины

    0
    2
  • УС
    Уитя Синий
    14-го ноября

    Давайте лучше,день Украины

    1
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео