Глава МИД Латвии выступит перед Сергеем Лавровым с докладом о войне в Украине (ДОПОЛНЕНО)

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отправилась на форум Sir Bani Yas в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), где также примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Советница латвийского министра иностранных дел Сигне Знотиня-Знота уточнила агентству LETA, что Браже получила персональное приглашение от министра иностранных дел ОАЭ для участия в этом закрытом форуме высокого уровня, организованном Министерством иностранных дел ОАЭ в сотрудничестве с американским аналитическим центром Atlantic Council.

Знотиня-Знота подчеркнула, что форум сосредоточен на вопросах Ближнего Востока, трансатлантических отношений и политики безопасности. Браже намерена выступить с докладом о влиянии войны России против Украины на другие регионы мира, а также о внешней политике России.

Советница министра отметила, что полный список участников форума не доступен, но известно, что в нём участвуют представители стран Ближнего Востока, США, а также министры ряда государств Европейского Союза. Взаимодействие с представителями России для латвийского министра не предусмотрено.

Она добавила, что участие министра в форуме определяется приоритетами внешней политики Латвии, и такие решения не зависят от позиций России или других государств.

Глава МИД Латвии Байба Браже.

Согласно информации Министерства иностранных дел Латвии, Браже будет участвовать в форуме Sir Bani Yas в ОАЭ до воскресенья, 17 ноября.

Форум Sir Bani Yas, организованный аналитическим центром Atlantic Council в сотрудничестве с Министерством иностранных дел ОАЭ, представляет собой встречу высокого уровня, в которой принимают участие мировые лидеры мнений, министры иностранных дел, должностные лица и эксперты. Основной темой дискуссий станут геополитические вызовы, включая региональные конфликты.

Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел России, в форуме также участвует министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ДОПОЛНЕНО: В МИД обещают, что у министра Браже никаких контактов с представителями России не будет.