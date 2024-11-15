В последних экономических прогнозах Еврокомиссии сделано предположение, что внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в этом году останется неизменным. То есть составит 0 процентов.

Этот прогноз гораздо хуже сделанного Еврокомиссией в мае, когда ожидалось, что экономика Латвии в 2024 году вырастет на 1,7%.

Ухудшились прогнозы и на следующий год: в обнародованных в пятницу прогнозах Еврокомиссия предполагает, что ВВП Латвии в следующем году вырастет на 1%, а не на 2,6%, как прогнозировалось ранее.

Зато цены ускорят рост. Уровень инфляции в Латвии в этом году оценивается в размере 1,2%, а в следующем году рост согласованного индекса потребительских цен прогнозируется в размере 2,2%.

Увеличится и дыра в бюджете. Дефицит бюджета Латвии в этом году прогнозируется в размере 2,8% ВВП, а в следующем году предполагается его увеличение до 3,2% ВВП.

В докладе Еврокомиссии сказано, что экономика Латвии в 2024 году переживает стагнацию. Потребительские расходы населения еще не восстановились, несмотря на выраженный рост зарплат, а государственные расходы остаются высокими с учетом дополнительных расходов на здравоохранение и исследования.

Впрочем, бывает и хуже. Комиссия прогнозирует, что экономика Эстонии в этом году сократится на 1%, а в следующем году ожидается ее рост на 1,1%. Инфляция в Эстонии и в этом, и в следующем году прогнозируется на уровне 3,6%.

В этом году рост в странах Балтии ожидается лишь в Литве - на 2,2%, а в следующем году рост ВВП этой страны ускорится до 3%. Инфляция в Литве в этом году прогнозируется на уровне 0,9%, а в следующем - на уровне 1,7%.

"Очень важно, чтобы страны-участницы реализовали все предусмотренные механизмами оздоровления и устойчивости реформы и инвестиции, а также сократили государственные долговые обязательства в соответствии с новыми фискальными правилами", - отметил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

В этом году Еврокомиссия прогнозирует самый стремительный рост ВВП на Мальте (+5%), далее следуют Хорватия и Кипр (по +3,6%), Испания (+3%), а также Словакия и Литва (по +2,2%). Спад в этом году ожидается в Германии (-0,1%), Финляндии (-0,3%), Ирландии (-0,5%), Австрии (-0,6%) и Эстонии.

Прогноз ВВП в Латвии: